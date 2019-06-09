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"Голос. Діти-5": где и когда смотреть третий выпуск

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Узнайте, где можно посмотреть третий выпуск вокального шоу "Голос. Діти-5".
"Голос. Діти-5": где и когда смотреть третий выпуск
"Голос. Діти-5": где и когда смотреть третий выпуск
instagram.com/golos.dity

В воскресенье, 9 июня, выйдет третий выпуск вокального шоу “Голос. Діти-5“. Посмотреть онлайн можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

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В новом эфире зрители увидят еще один этап слепых прослушиваний. В 5 сезоне “Голосу. Діти-5“ за уникальные голоса борются тренеры шоу Джамала, Дзидзьо и участники группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив.

По итогам предыдущих двух выпусков в шоу прошли следующие вокалисты:

Команда Нади Дорофеевой и Позитива:  Таисия Скоморохова, Мария Магильная, Дарья Бугайчук, Саша Зазарашвили, Моника Глазер, София Бышова, Максим Комисарчук, Аделина Иордаки.

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Команда Джамалы: Ярослав Политов, Максим Давидюк, Артем Шойжолов, Егор Уманец, София Иванько.

Команда Дзидзьо: Богдан Петровский, Максим Устянский, Юлия Карими, Ярослав Карпук и София Винник, Вероника Морская, Кира Полонская, Дарина Вицан.

Смотрите анонс третьего выпуска “Голосу. Діти-5“ от 9.06.2019:

Как прошел второй выпуск шоу “Голос. Діти-5“, можно посмотреть здесь.

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Теги: Голос. Діти-5
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Источник: ivona.bigmir.net

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