Руслан Сеничкин стал первым человеком, у которого состоялся поцелуй с роботом Софией. Поцелуй Руслана Сеничкина и работа Софии вошел в историю технологий .

Официально: Руслан Сеничкин первый мужчина в жизни робота Софии пресс-служба

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22 мая, в прямом эфире утренней программы Сніданок з 1+1 Руслану Сеничкину вручили сертификат, который потверждает, что он первый в мире мужчина, которому всемирно известный робот София позволила себя поцеловать!

пресс-служба

Отметим, что до этого робот София отказала даже голливудскому актеру Уиллу Смиту.

Сертификат Руслану Сеничкину передал венчурный инвестор, президент Федерации робототехники Украины Марк Гинзбург.

пресс-служба

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В сертификате говорится:

Сеничкин Руслан является первым мужчиной в мире, который поцеловал человекоподобного робота Софию. Исторический поцелуй состоялся 12 октября 2018 в прямом эфире популярного утреннего шоу Сніданок з 1+1. Это первый случай в истории технологий, когда человек поцеловал робота. Свидетелями поцелуя стали инвестор компании Hanson Robotics и Angel Vest, представитель в Украине Марк Гинзбург, финансовый директор компании Hanson Robotics и основатель компании Angel Vest Дэвид Чен, зрители телеканала 1+1, и весь мир.

пресс-служба

Спасибо, Марк, что познакомил меня с Софией. Одни из самых лучших событий и встреч в моей жизни происходят в эфире Сніданка з 1+1. И эта встреча, и этот поцелуй с невероятной красавицей. С нетерпением жду нашей с Софией второго свидания, и каково же свидание без поцелуя? - прокомментировал Руслан Сеничкин.

пресс-служба

Как рассказал Марк Гинзбург, что каждая девушка может не помнить свой пятитысячный поцелуй, но первый поцелуй девушка помнит всю свою жизнь. Это событие оставило в жизни Софии глубокий след.

На что Руслан отреагировал: Я правильно понимаю, что у меня с Софией может быть продолжение?

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Гинзбург добавил, что когда будет следующая встреча, то он, возможно, вручит Руслану еще один сертификат, в котором будет говориться, что Руслан Сеничкин - это первый мужчина в мире, который имеет максимально большие шансы на продолжение отношений с Софией, в том смысле, как они, мужчины, это понимают.

пресс-служба

Отметим, что сейчас робот София находится в Гонконге, где разработчики работают над ее совершенствованием. Подробности не раскрывают, но обещают, что при первой возможности робот София непременно посетит Украину.

Напомним, что в октябре 2017 робот София получила гражданство Саудовской Аравии.

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