Свадьба звездной пары состоялась в четверг, 23 мая.

Свадьба Потапа и Насти Каменских: В Сети показали первый танец молодоженов instagram.com/kamenskux

В четверг, 23 мая, известные украинские исполнители Настя Каменских и Потап официально стали мужем и женой. Свадьбу пара сыграла в загородном ресторане итальянской кухни Fabius.

Читай также: Свадьба Потапа и Насти Каменских: самые романтические клипы звездной пары

Артисты пригласили на мероприятие несколько сотен людей. Среди них множество звезд украинского шоубиза: Оля Полякова, Тина Кароль, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом, весь состав группы MOZGI, Соня Плакидюк и Ричард Горн, Юрий Никитин и Ольга Горбачева, Владимир Остапчук с женой Еленой и другие.

В соцсетях продолжают появляться ролики с празднования свадьбы звездной пары. Так, на фанатских страницах Потапа и Каменских в Instagram опубликовали видео первого танца молодожен.

Артисты танцевали под свои песни. Сначала пара танцевала под композицию Потапа “Константа“, которую он представил в день свадьбы. Позже Каменских исполнила хит “Обіцяю“, под который она с мужем нежно обнимались на танцполе.

Ранее мы писали, как звезды шоу-биза поздравляют Каменских и Потапа со свадьбой в соцсетях.