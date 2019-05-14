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День рождения Кейт Бланшетт: ТОП-10 фильмов голливудской актрисы

Комментариев: 1
14 мая знаменитость празднует 51-й день рождения.
День рождения Кейт Бланшетт: ТОП-10 фильмов голливудской актрисы
День рождения Кейт Бланшетт: ТОП-10 фильмов голливудской актрисы
Getty images

Сегодня, 14 мая, свой день рождения отмечает австралийская актриса театра и кино Кейт Бланшетт. Артистке исполняется 51 год. Свою актерскую карьеру будущая звезда Голливуда начала в театре. В 1993 году Бланшетт получила премию “Общества театральных критиков Сиднея“ за лучший дебют. Также артистку признали лучшей новой театральной актрисой этого же года.

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С успехом играя в театре, Кейт начала пробовать свои силы в кино. Всемирно известной актриса стала в 1998 году после исполнения главной роли в фильме “Елизавета“. Сейчас Кейт Бланшетт является обладательницей двух премий “Оскар“. В 2005 году она победила в номинации “Лучшая женская роль второго плана“ за роль в фильме “Авиатор“, а в 2014 году стала лучшей актрисой за роль в киноленте “Жасмин“.

Также Кейт – лауреатка трех премий BAFTA (1999, 2005, 2014), трех “Золотых глобусов“ (1999, 2008, 2014) и двух “Премий Гильдии киноактеров США“ (2005, 2014). В 2008 году Бланшетт удостоилась Звезды на Голливудской Аллее славы.

За свою актерскую карьеру Кейт Бланшетт снялась более чем в 60 фильмах и приняла участие примерно в 20 театральных постановках.

В честь дня рождения великой актрисы Ivona подготовила ТОП-10 самых ярких фильмов именинницы.

  • “Манифесто“

  • “Кэрол“

  • “Жасмин“

  • “Меня там нет“

  • “Скандальный дневник“

  • “Авиатор“

  • “Елизавета“

  • “Талантливый мистер Рипли“

  • “Загадочная история Бенджамина Баттона“

  • “Куда ты пропала, Бернадетт?“

Напомним, ранее свой день рождения отметил британский актер Роберт Паттинсон.

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Теги: Кейт Бланшетт
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  14.05.2019, 10:50
Оценка:  0
pусский
Bыeбy в жопу эту старую страшилу, бля!
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