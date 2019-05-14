День рождения Кейт Бланшетт: ТОП-10 фильмов голливудской актрисы

14 мая знаменитость празднует 51-й день рождения.

Сегодня, 14 мая, свой день рождения отмечает австралийская актриса театра и кино Кейт Бланшетт. Артистке исполняется 51 год. Свою актерскую карьеру будущая звезда Голливуда начала в театре. В 1993 году Бланшетт получила премию “Общества театральных критиков Сиднея“ за лучший дебют. Также артистку признали лучшей новой театральной актрисой этого же года.

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С успехом играя в театре, Кейт начала пробовать свои силы в кино. Всемирно известной актриса стала в 1998 году после исполнения главной роли в фильме “Елизавета“. Сейчас Кейт Бланшетт является обладательницей двух премий “Оскар“. В 2005 году она победила в номинации “Лучшая женская роль второго плана“ за роль в фильме “Авиатор“, а в 2014 году стала лучшей актрисой за роль в киноленте “Жасмин“.

Также Кейт – лауреатка трех премий BAFTA (1999, 2005, 2014), трех “Золотых глобусов“ (1999, 2008, 2014) и двух “Премий Гильдии киноактеров США“ (2005, 2014). В 2008 году Бланшетт удостоилась Звезды на Голливудской Аллее славы.

За свою актерскую карьеру Кейт Бланшетт снялась более чем в 60 фильмах и приняла участие примерно в 20 театральных постановках.

В честь дня рождения великой актрисы Ivona подготовила ТОП-10 самых ярких фильмов именинницы.

“Манифесто“

“Кэрол“

“Жасмин“

“Меня там нет“

“Скандальный дневник“

“Авиатор“

“Елизавета“

“Талантливый мистер Рипли“

“Загадочная история Бенджамина Баттона“

“Куда ты пропала, Бернадетт?“

Напомним, ранее свой день рождения отметил британский актер Роберт Паттинсон.

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