Суеверия звезд: В какие приметы верят знаменитости
В сегодняшней подборке рассказываем, кто из зарубежных и украинских знаменитостей верит в суеверия и носит с собой амулеты на удачу.
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Актер Джеймс Макэвой унаследовал от бабушки необычную традицию «на удачу». Каждый месяц первого числа он говорит фразу «Белый кролик» первому встречному на улице.
Дженнифер Энистон боится летать на самолетах. Актриса заходит в салон исключительно с правой ноги и трижды постукивает по внешней поверхности самолета рядом с дверью. Звезда сериала «Друзья» верит, что после этого ритуала перелет будет удачным.
Актрису Кэтрин Зета-Джонс можно назвать одной из самых суеверных звезд Голливуда. Жена Майкла Дугласа не поет в гримерке, не свистит в помещениях и никогда не передает соль за столом.
Актер и режиссер Вуди Аллен считает, что удачу ему приносит одежда, вывернутая наизнанку. Но если он забывает вывернуть вещи, то не переодевает их так, как уверен, что это может принести неприятности.
Немецкая модель Хайди Клум не выходит из дома без своего оберега - мешочка с выпавшими молочными зубами. По словам звезды подиумов, на ее родине многие так делают.
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У поп-королевы Мадонны тоже есть талисман. Много лет она не расстается с фигуркой соловья, которую приобрела у индейского шамана. Считается, что фигурка этой птицы является гарантией того, что Мадонна всю жизнь посвятит пению. Однако, амулет не должен попасть в чужие руки.
Светская львица Пэрис Хилтон всегда загадывает желание, когда видит на часах время 11:11. И, похоже, мечты 40-летней актрисы и певицы часто сбываются, раз она еще не отказалась от этой идеи.
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон повсюду с собой носит ручку, которую ему подарили в детстве. Актер верит, что именно этот предмет приносит ему удачу.
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Украинская певица Камалия всегда перед выступлениями и важными событиями читает специальные молитвы, которые знает только ее семья. По словам, артистки таким молитвам ее научила прабабушка.
Юлия Санина рассекретила, что она и ее коллеги по группе «The Hardkiss» стараются много не смеяться перед концертом, иначе на сцене будут происходить всякие парадоксы. Например, сам по себе может включаться или выключаться свет.
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