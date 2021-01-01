YUNA-2021: лучшие образы звезд с красной дорожки

Узнайте, кто из звезд сиял ярче всех на красной дорожке музыкальной премии YUNA-2021.

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Вчера в киевском Дворце «Украина» состоялось одно из самых громких, ярких и долгожданных событий в украинской музыкальной индустрии - десятая юбилейная церемония Национальной музыкальной премии YUNA. Звезды наконец-то смогли продемонстрировать свои потрясающие образы, увидеть коллег и вовсю предстать в объективах фотографов после затяжного и нелегкого периода локдауна.

Стоит отметить, что атмосфера на церемонии была максимально теплой и дружеской: артисты искренне радовались за коллег, которые получили заслуженные награды в своих номинациях, а зрители аплодировали, не покладая рук, поддерживая своих любимчиков, невзирая на то, что мероприятие длилось до глубокой ночи.

Но особое внимание стоит уделить нарядам артистов: в этот вечер красная дорожка премии сияла ярче софитов. Кто-то выбрал изысканность и элегантность, кто-то - эпатаж. Все образы достойны внимания и похвалы, а самые лучшие Вы уже можете увидеть в нашей подборке. Чей аутфит Вам больше всего пришелся по душе?

Мила Еремеева на YUNA-2021 Олег Батрак, IVONA bigmir)net

Анна Тринчер на YUNA-2021 Олег Батрак, IVONA bigmir)net

Alyona Alyona на YUNA-2021 Олег Батрак, IVONA bigmir)net

TVORCHI на YUNA-2021 Олег Батрак, IVONA bigmir)net

Владимир и Кристина Остапчук на YUNA-2021 Олег Батрак, IVONA bigmir)net

Евгений Хмара и Дарья Ковтун на YUNA-2021 Олег Батрак, IVONA bigmir)net

Lida Lee на YUNA-2021 Олег Батрак, IVONA bigmir)net

Позитив на YUNA-2021 Олег Батрак, IVONA bigmir)net

NK на YUNA-2021 Олег Батрак, IVONA bigmir)net

Джамала на YUNA-2021 Олег Батрак, IVONA bigmir)net

Оля Цибульская на YUNA-2021 Олег Батрак, IVONA bigmir)net

Jerry Heil на YUNA-2021 Олег Батрак, IVONA bigmir)net

MONATIK на YUNA-2021 Олег Батрак, IVONA bigmir)net

Артем Пивоваров на YUNA-2021 Олег Батрак, IVONA bigmir)net

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