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YUNA-2021: лучшие образы звезд с красной дорожки

Узнайте, кто из звезд сиял ярче всех на красной дорожке музыкальной премии YUNA-2021.
YUNA-2021: лучшие образы звезд с красной дорожки
YUNA-2021: лучшие образы звезд с красной дорожки
IVONA bigmir)net

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Вчера в киевском Дворце «Украина» состоялось одно из самых громких, ярких и долгожданных событий в украинской музыкальной индустрии - десятая юбилейная церемония Национальной музыкальной премии YUNA. Звезды наконец-то смогли продемонстрировать свои потрясающие образы, увидеть коллег и вовсю предстать в объективах фотографов после затяжного и нелегкого периода локдауна.

Стоит отметить, что атмосфера на церемонии была максимально теплой и дружеской: артисты искренне радовались за коллег, которые получили заслуженные награды в своих номинациях, а зрители аплодировали, не покладая рук, поддерживая своих любимчиков, невзирая на то, что мероприятие длилось до глубокой ночи.

Но особое внимание стоит уделить нарядам артистов: в этот вечер красная дорожка премии сияла ярче софитов. Кто-то выбрал изысканность и элегантность, кто-то - эпатаж. Все образы достойны внимания и похвалы, а самые лучшие Вы уже можете увидеть в нашей подборке. Чей аутфит Вам больше всего пришелся по душе?

Мила Еремеева на YUNA-2021
Мила Еремеева на YUNA-2021
Олег Батрак, IVONA bigmir)net
Анна Тринчер на YUNA-2021
Анна Тринчер на YUNA-2021
Олег Батрак, IVONA bigmir)net
Alyona Alyona на YUNA-2021
Alyona Alyona на YUNA-2021
Олег Батрак, IVONA bigmir)net
TVORCHI на YUNA-2021
TVORCHI на YUNA-2021
Олег Батрак, IVONA bigmir)net
Владимир и Кристина Остапчук на YUNA-2021
Владимир и Кристина Остапчук на YUNA-2021
Олег Батрак, IVONA bigmir)net
Евгений Хмара и Дарья Ковтун на YUNA-2021
Евгений Хмара и Дарья Ковтун на YUNA-2021
Олег Батрак, IVONA bigmir)net
Lida Lee на YUNA-2021
Lida Lee на YUNA-2021
Олег Батрак, IVONA bigmir)net
Позитив на YUNA-2021
Позитив на YUNA-2021
Олег Батрак, IVONA bigmir)net
NK на YUNA-2021
NK на YUNA-2021
Олег Батрак, IVONA bigmir)net
Джамала на YUNA-2021
Джамала на YUNA-2021
Олег Батрак, IVONA bigmir)net
Оля Цибульская на YUNA-2021
Оля Цибульская на YUNA-2021
Олег Батрак, IVONA bigmir)net
Jerry Heil на YUNA-2021
Jerry Heil на YUNA-2021
Олег Батрак, IVONA bigmir)net
MONATIK на YUNA-2021
MONATIK на YUNA-2021
Олег Батрак, IVONA bigmir)net
Артем Пивоваров на YUNA-2021
Артем Пивоваров на YUNA-2021
Олег Батрак, IVONA bigmir)net

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Теги: YUNA, Настя Каменских, Монатик, Джамала
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