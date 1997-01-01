ТОП-5 самых вредных знаменитостей

Знаменитости долгие годы создают положительный имидж, чтобы нравится фанатам, однако мало кто знает истинный характер звезд.

Рианна и Джулия Робертс gettyimages.com

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Предлагаем подборку знаменитостей, которые зарекомендовали себя не лучшим образом.

Брюс Уиллис

Американский актер Брюс Уиллис на съемках фильма «Двойной КОПец» повздорил с режиссером Кевином Смитом. Артист часто критиковал Смита, и после команды «Снято», лично отправлялся проверять, что и как было запечатлено. Более того, на праздновании премьеры фильма режиссер кинокартины закончил свою речь так:

«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в создании фильма. Кроме Брюса Уиллиса, который вел себя как конченый урод».

Брюс Уиллис gettyimages.com

Рианна

Известная певица Рианна недолюбливает журналистов, и на их вопросы отвечает неохотно. Однажды на вопрос о личной жизни Рианна ответила журналистке так:

«Вау, какой разочаровывающий вопрос. Я счастлива и одинока, если вы спрашиваете об этом».

Рианна gettyimages.com

Джулия Робертс

Трудно поверить, но американская актриса Джулия Робертс имеет славу скандалистки, ведь на съемочной площадке ей не нравится буквально все. Более того, артистка даже умудрилась поссориться со Стивеном Спилбергом, хотя, по слухам, это сделать практически невозможно. Из-за выходок Робертс Спилбер практически полностью вырезал из фильма «Капитан Крюк» роль Джулии – она играла фею Динь-динь.

А во время съемок в фильме «Я люблю неприятности» Джулия поссорилась со своим партнером Ником Нолти. Коллеги снимались в сценах по отдельности, используя дублеров. В одном из интервью Ник Нолти высказался о Робертс так:

«Некрасиво называть кого-то отвратительным. Но она неприятный человек. Все это знают».

Джулия Робертс gettyimages.com

Линдси Лохан

Американская актриса Линдси Лохан каждый раз шокирует съемочную команду своим наплевательским отношением к работе. Коллеги, которые сотрудничали с Линдси во время съемок сериала «Управление гневом» отзываются об актрисе так:

«Она могла отказываться выходить из своего трейлера в течение всего дня, могла уехать со съемок раньше, чтобы успеть на концерт своего бойфренда. Она буквально терроризировала каждого из нас».

Линдси Лохан gettyimages.com

Гвинет Пэлтроу

Американская актриса Гвинет Пэлтроу славится своей неприязнью к женскому полу. К примеру, во время работы над «Железным человеком» она заставила продюсеров составить график так, чтобы ей пришлось пересекаться со Скарлетт Йоханссон.

Гвинет Пэлтроу gettyimages.com

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