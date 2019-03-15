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Прах звезды "Беверли-Хиллз" развеяли над его фермой

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Голливудского актера Люка Перри, который умер 4 марта, кремировали, а прах развеяли над его владениями в Теннесси.
Прах Люка Перри развеяли над его фермой
Прах Люка Перри развеяли над его фермой
gettyimages

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Прах голливудского актера, звезды сериала “Беверли-Хиллз, 90210“ Люка Перри развеяли над его фермой в штате Теннесси. Об этом сообщает издание TMZ. Напомним, что Перри скончался на 53 году жизни в начале марта. Причиной смерти стал инсульт.

gettyimages

Ферму в городе Ванлир актер приобрел в 1995 году. Он прожил там более 20 лет и очень дорожил этим местом, отмечает источник. Прощальная церемония с Перри для членов семьи и друзей состоится через несколько недель.

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Теги: Люк Перри, Беверли Хиллз, актер, прах
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