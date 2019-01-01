Умер актер сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

Исполнитель роли Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210"скончался на 53-м году жизни.

В США умер известный американский актер Люк Перри. Артист скончался на 53-м году жизни после тяжелого инсульта.

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Перри умер в понедельник, 4 марта в своем доме в окружении семьи. В момент смерти с ним находились его дети Джек и Софи, невеста Венди Мэдисон Бауэр, бывшая жена Минни Шарп, мать Энн Беннетт, отчим Стив Беннетт, брат Том Перри, сестра Эми Кодер и другие близкие родственники и друзья.

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Интересные факты об актере

Люк Перри родился 11 октября 1966 года в Мэнсфилде, Огайо. Заинтересовался актерской деятельностью в 12 лет. Впервые появился в сериале “Любящие“ в 1987 году.

Актер более известный по роли Дилана Маккея в сериале “Беверли-Хиллз, 90210“. Люк также появился в двух полнометражных фильмах о “Баффи - истребительнице вампиров“ и в эпизодической роли в фильме “Пятый элемент“.

В последнее время он исполнял роль Фреда Эндрюса в сериале “Ривердэйл“.

Перед тем, как у Люка Перри случился инсульт, было объявлено о перезапуске сериала “Беверли Хиллз“. Актер отказался сниматься в продолжении потому, что больше не видит себя в роли Дилана.

Читай также: В сети появился тизер перезапуска “Беверли-Хиллз, 90210“ После завершения съемок “Беверли Хиллз“ Люк Перри поддерживал общение с коллегой по сериалу актером Джейсоном Пристли. Они часто публиковали совместные фото в соцсетях.

После завершения съемок “Беверли Хиллз“ Люк Перри поддерживал общение с коллегой по сериалу актером Джейсоном Пристли. Они часто публиковали совместные фото в соцсетях. С 1993 по 2003 год Перри был женат на Рэйчел Минни Шарп. У пары родились двое детей – сын Джек и дочь Софи.

После расставания с женой актер жил на собственном ранчо. Хозяйство фермера Перри состояло из трех свиней.

Сын актера Джейк является профессиональным борцом и выступает под псевдонимом “Jungle Boy“.

Напомним, ранее умерла актриса сериалов “Наследие“ и “Менталист“.