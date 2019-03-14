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Блогер оценил вокал MARUV, отделив голос от музыки

Спецтема: Евровидение-2019
Комментариев: 1
Видеоблогер Ваня Рассел поставил оценку вокалу Анны Корсун (MARUV) на нацотборе Евровидения-2019.

Блогер оценил вокал MARUV, отделив голос от музыки
Блогер оценил вокал MARUV, отделив голос от музыки
instagram.com/maruvofficial

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Музыкальный блогер Ваня Рассел оценил вокал певицы Анны Корсун (MARUV) во время исполнения песни на нацотборе евровидения-2019, отделив ее голос от музыки. Ролик с оценкой пения MARUV появился на ютуб-канале RUSSELL BLOG в рубрике “Голос с микрофона“. 

Настоящий вокал певицы MARUV блогер оценил в 10 из 10 баллов.

Больно, что MARUV не будет представлять Украину в этом году на “Евровидении“, - сказал на видео Рассел.

Ваня Рассел известен тем, что демонстрирует, как звучат настоящие голоса исполнителей. Он уже показывал, как звучат реальные голоса Rauf Faik, Little Big, MELOVIN и других. 

Ранее мы писали, что Анна Корсун шокировала пикантным снимком.

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Теги: MARUV, Нацотбор Евровидение 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.03.2019, 18:11
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