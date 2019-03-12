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MARUV порадовала фанов "пикантным" фото

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Певица появилась на новом фото без белья.
MARUV порадовала фанов "пикантным" фото
MARUV порадовала фанов "пикантным" фото
instagram.com/maruvofficial

Победительница Нацотбора на “Евровидение-2019“, украинская певица Maruv, поделилась с поклонниками очередным откровенным снимком.

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На своей странице в Instagram эпатажная артистка опубликовала кадр, на котором позирует в пиджаке на голое тело. Свой образ MARUV дополнила широкополой шляпой.

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“Вы просто супер!“, “Прикид супер!“, “Красивая и сильная. Талантливая и стильная. Порядочный человек, а это во все времена - бриллиант“, “Maruv + Madonna?“, “Красотка просто бомбическая фотка“, “Красотка, талантливая, красивая, вот о такой певице я мечтала“, - пишут в комментариях к новой публикации подписчики MARUV.

Напомним, ранее Леся Никитюк и MARUV устроили зажигательные танцы в ванной.

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Теги: MARUV
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Источник: Ivona.bigmir.net

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