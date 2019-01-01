"Говорить Україна" осуществит мечту мальчика со спиной Квазимодо

Главного героя нового выпуска сравнивают с горбатым персонажем из известного романа.

В новом выпуске ток-шоу “Говорить Україна“ с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят в среду, 13 марта, в 19:50 на телеканале “Украина“, станут известны подробности жизни 14-летнего парня, которого сравнивают с горбатым персонажем из известного романа. Почему школьник имеет проблемы со здоровьем, и как его родители относятся к этому, расскажут в ток-шоу.

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Иван вынужден ходить по 7 километров в школу, чтобы только не слышать насмешек сверстников. Парень раньше ходил в другое учебное заведение, но из-за обид одноклассников сменил место обучения. Поэтому проводит в пришкольном интернате 4 ночи в неделю.

“Сначала был обычный мальчик – маленький, мелкий, но с очень грустными глазами. Но время шло – его сверстники росли, а Ваня – как наоборот. Сейчас у Ивана если есть рост 150 сантиметров ­– то и хорошо. Год назад я заметила, что у ребенка ужасный горб! И он стремительно увеличивается. Он больше и больше напоминает персонажа, с которого рисуют мультики, или горбуна Квазимодо из “Собора Парижской Богоматери“, и это очень страшно“, – говорит учительница парня.

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У Ивана пятеро братьев и сестер. Родители живут небогато. Когда Ивану было 5 лет, его избил старший брат. Так избил по хребту, что тот неделю не вставал с постели. Позже начал подниматься, но родители врачу его не показали.

“Меня с 5 класса дразнили дети из моей школы. Смеялись надо мной, тыкали пальцами в мой горб. Ежедневно мне было настолько трудно идти в школу, что я выпросил у мамы перевести меня в другую, – делится парень. – Не помню, когда последний раз смотрел на себя в зеркало. Это было даже не месяц и не год назад, а гораздо больше. Я не хочу себя видеть, мне не приятно. Вот есть зеркало, но я просто не смотрю. Я уже и не замечаю их, научился избегать“.

Иван признался, что мечтает стать теннисистом, получать награды, а впоследствии и учить других детей. Иван знает всех известных игроков в настольный теннис. Ваня сам собирает деньги на теннисный стол домой, чтобы иметь возможность больше заниматься. Летом продает грибы, зимой – колядует.

Отец Ивана с ними давно не живет. Парень сам собирает чай в горах и продает в интернете. На это живет вся семья.

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В семье не знают, что с Иваном. В детстве его почти не показывали врачам, а мама парня сама жалуется на проблемы со здоровьем. Утверждает, что родила его дома, сама у себя роды принимала, поэтому, по ее мнению, у ее ребенка есть горб.

Что стало причиной болезни парня, можно ли его вылечить, и какая мечта Ивана станет реальностью, откроется в ток-шоу “Говорить Україна“.

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