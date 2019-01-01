"Мир наизнанку": Дмитрий Комаров покажет Бразилию с высоты птичьего полета

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев продолжают путешествие по Бразилии.

Сегодня в 22:45 “1+1“ покажет новый выпуск программы “Мир наизнанку“. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев продолжают путешествие по Бразилии. Через эту страну протекает самая полноводная река мира - Амазонка, а на юге захватывает дыхание самый мощный водопад планеты. Здесь впечатляющая природа и не менее удивительные люди.

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Ведущий проекта пролетит над Рио-де-Жанейро на дельтаплане украинского производства. По словам инструктора Нито, именно в Киеве создают одни из лучших дельтапланов. “Это удивительное чувство свободы“, - признается Дмитрий, показывая во время полета леса, белоснежные пляжи, легендарные фавелы и роскошные дома самых богатых бразильцев.

Также ведущий-путешественник отправится в Салинополис, небольшой бразильский городок на берегу Атлантического океана. Именно здесь живет самая высокая девушка Бразилии. В свои 24 Елизани выросла до 206 см. Сегодня она счастливая мама и любимая жена. Но в подростковом возрасте из-за жестокости одноклассников отказывалась ходить в школу. “Мне хотелось исчезнуть, раствориться, убежать от этих людей“, - говорит девушка. Мечты Елизани о модельной карьере не осуществились. Она смотрит за маленьким сыном, а семью обеспечивает муж.

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Дмитрий Комаров будет шокирован, увидев совсем пустой холодильник и узнав, что у ребенка девушки нет ни кроватки, ни игрушек. Вместе с ведущим проекта Елизани впервые в жизни поедет в торговый центр. Из-за слишком высокого роста она стесняется часто появляться в людных местах.

Любуйтесь видами Рио-де-Жанейро и узнайте, какой подарок сделает Дмитрий Комаров маленькому сыну Елизани - 13-го марта в 22:45 в проекте “Мир наизнанку“ на “1+1“.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров найдет “эликсир молодости“.