Маша Ефросинина удивила фанов неожиданным образом

Телеведущая поделилась новым кадром в соцсети.

Известная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина часто радует поклонников снимками в трендовых нарядах. На днях звезда показала фанам модный повседневный образ.

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На своей странице в Instagram Ефросинина опубликовала кадр, на котором позирует в брючном синем костюме и массивных белых кроссовках. Маша дополнила образ стильными солнцезащитными очками.

В подписи к свежему снимку звезда телеведущая поделилась весьма мудрой фразой, которую, скорее всего, адресовала хейтерам.

“Уныло подглядывать за кем-то, утешая свои неудачи в злословии и забыв про собственную жизнь; или жадно и с удовольствием впитывать каждый день, каким бы он ни был - потому что он твой, и второго такого не будет... #выборзакаждым #двапортрета“, - написала Маша Ефросинина.

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Поклонники оценили новый образ звезды и ее обращение к хейтерам. “Очень позитивно)) вдохновляет)) вы умничка“, “Класс слова, отличный лук“, “Маша - супер настроение!!! Девушка умеющая заряжать все вокруг знаком плюс!)“, “Ці слова в правду для нашого теперішнього світу!!! Маша обожнюю читати, ваші так влучні поради“, “Как красиво и правильно сказано!“, “Маша, каждое сказанное выражение вами - хит! Восхищаюсь вами“, “Шикарные слова!“, “Вам легко говорить, Маша, вы худая))“, - пишут подписчики Ефросининой в комментариях под фото.

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