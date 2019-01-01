"Говорить Україна" удивит историей двойника Алена Делона

Герой нового выпуска поражает сходством с легендарным актером Аленом Делоном.

В новом выпуске ток-шоу “Говорить Україна“ с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят во вторник, 12 марта, в 19:45 на телеканале “Украина“ появится оригинальный герой. Мужчина поражает сходством с легендарным актером Аленом Делоном. В студии станет известно, какие тайны скрывает житель вокзала, и кого одинокий красавец ждет больше всего в жизни.

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На Киевском вокзале начали замечать необычного мужчину, который поражает сходством с легендарным французским актером Аленом Делоном в молодости. Мужчина всегда сидит на одном и том же месте. Не имеет чемоданов, ничего не ест и всегда в одиночестве.

Дмитрий не выглядит как бомж, хотя уже месяц живет на вокзале. Он опрятный, чистый, не употребляет алкоголь. Приятный, приветливый, добрый и ничего не просит. Парень после школы учился на бухгалтера и имеет диплом. Занимался спортом, но сейчас передвигается с палочкой.

Родился с врожденной болезнью ДЦП. Все деньги шли на его лечение, массажи, уход. Проблемы начались, когда Дмитрию был год, мать парня пошла на кражу. Но отец взял вину на себя и отсидел за это.

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Теперь живет также на киевском вокзале. Вместе с сыном спит на железных скамейках, не раздеваются, чтобы ничего не украли.

Отец Дмитрия помогает людям носить их багаж. Хочет устроиться на вокзал уборщиком. Оставлять сына не хочет, поэтому не уезжает.

Когда Дима был еще ребенком, его мама постоянно занимала деньги, отдавала долги с его пенсии по инвалидности. А потом нашла себе нового мужа. В конце родители развелись, когда Дмитрию было 15 лет. Дом, в котором жила семья, принадлежал его теще. Теща умерла и дом перешел по наследству ее родственникам. Парню пришлось попроситься к маме и ее нового мужа. Женщина пустила бывшего мужа с больным сыном жить в сарай.

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“Это была не человеческая жизнь, а будто скотская! Они специально не давали нам жизни и в конце выжили. Мы с сыном поехали к моей сестре в Казахстан на 3 месяца, но из-за бюрократических дел, нам пришлось вернуться в Украину. Так мы и оказались на киевском вокзале!“, - рассказывает отец парня.

Но у матери Дмитрия другой взгляд на ситуацию. Почему выгнала из сарая больного сына и за что мать не может простить сына, зрители увидят в ток-шоу на канале “Украина“.

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