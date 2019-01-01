Голосом Лилии Ребрик заговорит супермама из фильма "Диво-парк"

Телеведущая приняла участие в озвучивании мультфильма.

Лилия Ребрик, ведущая программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, озвучила одну из главных героинь анимационного фильма “Диво-парк“ – супермаму.

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По сюжету увлекательной анимации, смелая мечтательница Джун встречает затерянный в лесу удивительный парк аттракционов. Здесь хозяйничают весёлые животные, и, как ни странно, Джун понимает их язык и может говорить с ними. Исследовав парк, девочка осознает, что он создан ее воображением и в ее силах развивать его и дать ему новую жизнь.

Супермаму, которая всегда вдохновляет и поддерживает мечтательницу Джун, дублировала ведущая программы “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик. Мама – лучшая подруга Джун, ведь именно она вдохновила мечтательницу на создание невероятного чудо-парка.

Лилия Ребрик Пресс-служба

“Что бы не придумала Джун – мама всегда рядом и с готовностью поддерживает все её начинания, – говорит Лилия Ребрик. – Как и героиня, которую я дублировала, для своих детей я хочу также быть супермамой. Вдохновлять, помогать, вместе загадывать самые невероятные желания и быть преданным своей мечте. Тогда точно все получится!“

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В оригинальной версии фильма супермаму озвучила голливудская актриса Дженнифер Гарнер. Анимационный фильм “Диво-парк“ выходит в украинский прокат на днях.

Напомним, ранее телеведущая Лилия Ребрик рассказала о воспитании детей.