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Идеальные: Лилия Ребрик поделилась семейным селфи

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Украинская телеведущая опубликовала трогательное фото "дикой семейки".
Идеальные: Лилия Ребрик поделилась семейным селфи
Идеальные: Лилия Ребрик поделилась семейным селфи
Instagram

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Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик не только любит делиться подробностями о воспитании детей, но и радует подписчиков в Instagram теплыми семейными снимками. На этот раз звезда растрогала сеть совместным фото с мужем, хореографом Андреем Диким и двумя дочками Дианой и Полиной.

В кадре “дикая семейка“, как своих родных ласково называет сама Ребрик, нежится в постели.

Ідеальний ранок майже вихідного дня #щастяє . Для мене прокинутися о 8 год- це щось із області фантастики!!! Доброго ранку! А вам дали сьогодні діти можливість виспатися? — подписала фотографию телеведущая.

Ранее Настя Каменских прокомментировала слухи о романе с Потапом.

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Теги: Лилия Ребрик, Андрей Дикий, фото
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