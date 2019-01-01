Телеведущая Лилия Ребрик рассказала о воспитании детей

Звезда сериала "Криминальный журналист" своими мыслями о воспитании детей.

В понедельник, 18 февраля, в 21:00 на телеканале “Украина“ состоится премьера 16-серийного фильма “Криминальный журналист“, в котором сыграла популярная ведущая и актриса Лилия Ребрик. Это первая киноработа Лилии после рождения второй дочери.

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К работе над сериалом ведущая “Ранку з Україною“ Лилия Ребрик приступила, когда ее младшей дочке Полине было 3,5 месяца. Лилия признается – была невероятно рада вернуться к актерской карьере. К тому же, на съемочной площадке сериала частенько бывали и ее дочки – Диана и Полина приезжали вместе с папой.

“Я счастливый человек, ведь занимаюсь любимым делом. Все уже, наверное, знают, что я обожаю быть занятой с утра до ночи. На съемки “Криминального журналиста“ приезжала сразу после эфира в “Ранку з Україною“, уже с гримом и прической. Оделась – и в кадр. Вот согласитесь – не работа, а мечта!“ – рассказала Лилия Ребрик.

"Криминальный журналист" Пресс-служба

Также Лилия поделилась своими мыслями о воспитании детей. По словам артистки, она придерживается теории, что для детей, в первую очередь, нужно быть хорошим примером.

“Если хочешь что-то привить ребенку, начни с себя и прививай такую привычку сначала себе. Дети хотят быть похожими на родителей: дочка – на маму, а сын – на папу, поэтому берут пример со своих родителей. Любую привычку, которую хотите привить ребенку, сначала должны выполнять вы сами, делая это ежедневно, с улыбкой и хорошим настроением. Тогда ребенок понимает, что также должен это делать“, – делится актриса.

Лилия Ребрик Пресс-служба

Напомним, в 16-серийном фильме “Криминальный журналист“ также снялись актеры Мария Валешная, Анна Адамович, Илья Носков, Сергей Сипливый, Станислав Боклан, Владимир Миненко и многие другие.

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Как сообщалось ранее, криминальная мелодрама рассказывает о журналистке Галине, которая вместе с дочерью Дашей приезжает в свой родной город после долгого отсутствия. Она устраивается на работу в одну из центральных газет, где ведёт раздел криминальной хроники. Вновь и вновь Галина оказывается вовлечённой в расследования исчезновений и убийств людей. Но с момента возвращения она оказывается объектом пристального внимания неизвестного, который следит за каждым её шагом. Зловещие послания, телефонные звонки, которые получает Галина, намекают на нечто, произошедшее в далёком прошлом. Однако тайне, которую главная героиня хранила почти двадцать лет, суждено раскрыться.

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