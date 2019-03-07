Лилия Ребрик умилила Сеть семейным снимком

Звезда показала своих родителей, бабушку и старшую дочь.

Известная украинская телеведущая и актриса часто радует поклонников семейными кадрами.

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Сегодня звезда опубликовала в Instagram трогательное фото с родителями, 95-летней бабушкой и старшей дочерью Дианой.

Фото было сделано в родном городе Лилии – в Черновцах. Ранее актриса сообщила своим подписчикам, что она посетила этот город во время гастролей со спектаклем “Жінка над нами“.

“Найдушевніші гастролі!!! Що може бути краще? На фото чотири покоління. Найстаршій- 95 років! Пишаюся! Люблю!!!“, - подписала теплый кадр Лилия Ребрик.

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась семейным селфи.