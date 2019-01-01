Хит Артема Пивоварова стал саундтреком нового сериала от СТБ

Композиция "Зависимы" прозвучит в сериале "Зоя".

18 марта в 20:00 на канале СТБ состоится премьера сериала “Зоя“. Саундтреком этого проекта стал хит Артема Пивоварова “Зависимы“.

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“Зоя“ - это история о девушке, что родилась в богатой семье. Она теряет любимого человека, он гибнет в ДТП. И Зоя, никогда не знавшая ни в чем отказа, принимает решение отомстить человеку, который, как она думает, виновен. Но она не подозревает, что за рулем зловещего автомобиля была другая девушка. Об этом никто не знает, потому что ее любимый человек решает принять вину на себя.

Как говорит продюсер сериала Денис Пономаренко, песня Артема Пивоварова идеально подчеркивает “крючки“ сюжета. В течение восьми серий зрители услышат оригинал песни, ее акустическую версию, и некоторые фрагменты трека, а каждая серия будет заканчиваться словами из песни“Останови меня“.

“Я как-то слушал новый на тот момент сингл группы Chromatics “Black Walls“, и под эту песню мне очень ярко представилась сцена аварии в первой серии, с которой начинается вся завязка сюжета. Эта песня стала примером. Как обычно, все главные идеи приходят ночью, и уже далеко за полночь я позвонил своему другу-меломану с просьбой: вот песня американской группы Chromatics, надо найти что-то подобное. Мы переслушали многих украинских артистов, и так нашли Артема Пивоварова. Всем очень понравилась идея использовать его хит в “Зое“, - рассказывает Денис Пономаренко.

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Главную героиню Зою сыграла Клавдия Дрозд-Бунина. Роль молодой юристки Ирины, которая насмерть сбивает жениха Зои, исполнила рижская актриса Юлия Бернгардт. А сериальная звезда Андрей Фединчик сыграл возлюбленного Ирины Олега, простого работягу, который решает взять вину любимой на себя.

Сериал “Зоя“ будет выходить с понедельника по четверг в 20:00 на канале СТБ.

Напомним, ранее стало известно, что телеканал СТБ снимает адаптацию японского сериала “Мама“.