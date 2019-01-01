Сериал "Крепостная": Лучшие наряды Ольги Сумской

Сумская сыграла мать главного героя Софью Косач.

На телеканале СТБ успешно идет показ первого сезона костюмированной драмы “Крепостная“. Второй сезон запланирован на осень 2019.

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Наверняка каждая девочка с детства мечтала примерить пышное платье и побывать на балу. У некоторых это желание исполнилось благодаря профессии.

Ольга Сумская сыграла вдову мелкопоместного дворянина в костюмированной драме “Крепостная“, смогла ощутить все прелести и неудобства платьев с кринолином, хотя наряды лишь стилизованы под 19 век.

Гардероб героини Ольги Софьи Косач разрабатывал художник по костюмам Дмитрий Курята.

“Я изучал в институте данный период, но нужно было напомнить себе, восстановить детали в памяти, а некоторые вещи выучить заново. Я проводил целое исследование по эпохе, чтобы в этом разобраться. Исследовался военный костюм времен крымской войны, костюмы помещиков и народный костюм. Честно говоря, никаких особенностей в Украине того времени не было. Было одно мировое направление в моде. После изучения материала накладывалось видение этой эпохи на героев. Ведь каждый персонаж должен иметь свой особый характер, колорит, цвета, декор“, - делится Дмитрий.

Заключительные серии первого сезона смотрите 14 марта в 20:00 на телеканале СТБ.

Напомним, ранее звезда “Крепостной“ Алексей Яровенко рассказал о знакомстве с женой.