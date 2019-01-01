Канал "Украина" приступил к съемкам фильма "Соленая карамель"

Канал снимает 4-серийную картину "Соленая карамель".

Канал “Украина“ работает над 4-серийной картиной “Солёная карамель“. Фильм расскажет непростую историю жизни женщины, которой предстоит преодолеть сложности и невзгоды на своем пути.

Читай также: Анастасия Заворотнюк тайно родила третьего ребенка

Главная героиня картины Полина остается один-на-один с неприятностями: дочь впадает в кому по вине мужа Бориса, который, к тому же, оказывается предателем. Молодая ассистентка, которой Полина доверяла, обманом проникла в ее дом и семью, да и с работы Полину уволили…

Что же делать? Героиня решает: нужно делать… мороженое – со вкусом солёной карамели. Новое дело помогает женщине осмыслить свою жизнь и понять, что она, как мороженое: то сладкое, то солёное. Пытаясь наладить разрушенную жизнь, главное, на что надеется Полина – что дочь однажды поправится и снова скажет ей “мама“.

"Соленая карамель" Пресс-служба

Режиссером картины стал Андрей Силкин.

“Соленая карамель“ – это история, которая может случиться с каждым. В центре сюжета – любовный треугольник. Есть проблемы, с которыми сталкивается героиня, как и все мы в жизни, попадая в разные ситуации – белые и черные полосы. Очень жизненная история: героиня из сильной становится слабой, потом ей снова предстоит стать сильной и восстановиться. Как режиссер, я очень рад работать с таким актерским составом», – рассказал Андрей Силкин.

А поскольку героиня, по сюжету, открывает свое дело по производству мороженого, в качестве съемочных локаций предстают кондитерские и рестораны. Так что, по словам Андрея Силкина, съемочная группа постоянно дегустирует вкусные блюда и, конечно же, особенно – мороженое со вкусом солёной карамели.

"Соленая карамель" Пресс-служба

Читай также: Звезда “Крепостной“ рассказал, как снимался с пулей в ноге

В фильме снимаются актеры Мария Машкова, Павел Алдошин, Виктор Васильев, Дмитрий Сарансков, Анна Иванова, Александр Пашков, Светлана Степанковская, Юлия Мотрук, Вячеслав Гиндин.

Автор сценария – Мария Рождественская. Оператор-постановщик – Вася Сикачинский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виталий Сиренко, Виктория Корогод, Евгений Лященко. Производством фильма по заказу канала “Украина“ занимаются компании “Фильмстрим“ и “Vileton Films“. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее стало известно, ведущая проекта “Аферисты в сетях“ скрывает свои эфиры от родных.