Звезда "Крепостной" рассказал, как снимался с пулей в ноге

Актер Михаил Гаврилов перевоплотился в сериале в Григория Червинского – главного злодея Крепостной.

На телеканале СТБ успешно идет показ первого сезона костюмированной драмы “Крепостная“. Второй сезон запланирован на осень 2019.

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Одну из главных ролей, сына богатого помещика Григория Червинского, сыграл Михаил Гаврилов. Сразу после выхода сериала в сети появилось неимоверное количество восхищенных отзывов зрителей в сторону актера, который настолько сильно перевоплотился в безумного и харизматичного Григория – главного негодяя “Крепостной“.

Михаил Гаврилов Пресс-служба

По сюжету у Червинского застряла пуля в ноге, а также он постоянно пребывает под влиянием наркотических веществ, чтобы притупить свою боль.

“У Григория непростой характер. Не скажу, что мы с ним похожи, но что-то во мне отзывается. Возможно, какие-то темные стороны меня. Но он все время живет с жуткой болью – в бедре застряла пуля. Это же невыносимо. Безусловно, это откладывает отпечаток на его поведение и на его поступки“, - считает Михаил.

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Чтобы передать страшную боль и наркотическую зависимость актер подсматривал какие-то вещи из сериалов, фильмов и даже реальные видео людей с зависимостью, но в большинстве случаев отталкивался от себя и своих чувств.

Михаил Гаврилов Пресс-служба

Так как Григорию постоянно нужно хромать из-за пули в ноге, Мише подсказали как упростить задачу.

“Сначала я забывал, что нужно хромать, поскольку я не чувствую эту боль на самом деле. И тогда мне посоветовали подложить камушек в ботинок. Так что в дальнейшем на съемках я тоже испытывал дискомфорт и боль, как и мой персонаж“, - вспоминает актер с улыбкой.

Станислав Боклан и Михаил Гаврилов

Заключительные серии первого сезона состоятся в четверг 14 марта в 20:00 на телеканале СТБ.

Напомним, ранее звезда “Крепостной“ Алексей Яровенко рассказал о знакомстве с женой.