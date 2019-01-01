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Наталья Холоденко рассекретила имя ребенка

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Ведущая шоу "Без паники" рассказала, какое имя выбрала для дочери.
Наталья Холоденко рассекретила имя ребенка
Наталья Холоденко рассекретила имя ребенка
Пресс-служба

Ведущая шоу “Без паники“ на телеканале “Украина“, известный психолог Наталья Холоденко стала матерью во второй раз. На днях звезда выписалась из роддома. Эксклюзивно программе “Звездный путь“ канала “Украина“ Наталья открыла имя новорожденной. Дочь назвала Вивьен.

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Для выписки выбрала стильный наряд и туфли на каблуках. В интервью журналистам передачи “Звездный путь“ призналась, что роды были сложными.

“Роды прошли тяжело. Я всегда говорила, что пошли такие слабонервные женщины, просят обезболивающее. Но эти роды были гораздо труднее первых. По ощущениям“, - делится психолог, а с недавних пор и певица Наталья Холоденко.

Наталья Холоденко
Наталья Холоденко
Пресс-служба

Также Наталья рассказала, что роды были партнерскими, однако, кто является отцом ее второго ребенка женщина на данный момент скрывает. Поздравить коллегу с пополнением пришли ее соведущие по шоу “Без паники“ - Сергей Середа и Вадим Новицкий.

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Наталья Холоденко воспитывает сына Лариона от первого брака.

Холоденко имеет многолетний практический опыт психолога, ведет собственный блог и строит карьеру на телевидении. Является соведущей вечернего развлекательного шоу “Без паники“, где ее партнерами выступают шоумен Александр Скичко, юмористы Сергей Середа и Вадим Новицкий.

Напомним, ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк тайно родила третьего ребенка.

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Теги: Наталья Холоденко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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