Евгения Власова впервые показала фото с сыном

Известная украинская исполнительница удивила поклонников неожиданной новостью.

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Украинская певица Евгения Власова, которая прошла долгий курс реабилитации после тяжелой болезни, удивила своих фанатов новостью о том, что у нее появился сын. Отметим, что в 2004 году звезда родила дочь от продюсера Дмитрия Костюка.

Так, в своем Instagram Евгения опубликовала снимок, на котором держит маленького ребенка на руках.

Мое маленькое чудо...Мой сынуля...Всегда хотела доченьку и сына, - написала Власова.

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Подписчики звезды тут же начали поздравлять певицу с пополнением, но позже выяснилось, что на снимке запечатлен крестник Евгении.

Ранее Тина Кароль получила особый сюрприз от сына Вениамина, который растрогал ее фанатов.