"Рассмеши комика. Дети": Юрий Ткач готовился к роли судьи более четырех лет

Второй выпуск зрители увидят уже в эту субботу в 18:30.

2-го марта на “1+1“ состоялась премьера нового сезона “Рассмеши комика. Дети“ от студии “Квартал 95“. Это юмористически-развлекательное шоу, в котором дети доказывают, что умеют шутить не хуже, чем взрослые и опытные комики. Второй выпуск зрители телеканала увидят уже в эту субботу в 18:30.

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Четвертый сезон проекта стартовал с новым судьей - компанию Жене Кошевому составил актер и юморист Юрий Ткач, известный зрителям телеканала с “Лиги смеха“.

Актер признался, что его переполняют эмоции от общения с маленькими участниками:

“Я действительно впечатлен тем, что дети умеют рассмешить взрослых и опытных комиков, которые уже, кажется, ни над чем не должны смеяться. А когда на сцену выходят четырехлетние дети, то им даже не обязательно рассказывать шутки, написанные взрослыми. Стоит выйти и просто что-то сказать. Уверен, со мной согласятся родители всего мира“.

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Также Юрий Ткач рассказал, как и сколько готовился к “Рассмеши комика. Дети“:

“Проект, в котором участвуют дети - очень особенный. Здесь создают атмосферу, которая развеивает их волнения. За кулисами мы с Настей Каменских и Женей Кошевым много смеемся, играем и обнимаемся с малышами. А главное - делаем это искренне и сами получаем удовольствие. К роли судьи в “Рассмеши комика. Дети“ я готовился четыре с половиной года. Именно столько моей доченьке Лизе. Я вкладывал в нее все самое светлое, теплое и веселое, наблюдал за реакцией на определенные слова и действия, учился понимать психологию детей“.

Напомним, что команда проекта провела кастинги в десяти городах Украины в поисках талантливых детей. Также отбор проводили в Белоруссии, поскольку получили много писем от детей, мечтающих стать участниками юмористически-развлекательного шоу, - в проект попали четыре маленькие комики из этой страны.

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