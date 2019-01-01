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Владимир Дантес показал откровенный снимок Нади Дорофеевой

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Муж солистки "Время и Стекло" опубликовал пикантное фото супруги.
Владимир Дантес показал откровенный снимок Нади Дорофеевой
Владимир Дантес показал откровенный снимок Нади Дорофеевой
instagram.com/nadyadorofeeva

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес порадовал фанов новым снимком в соцсети.

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На днях супруг солистки группы “Время и Стекло“ Нади Дорофеевой разместил  в Instagram-Stories фото жены, на котором она позирует полностью обнаженной.

Таким образом, Дантес решил ответить подписчикам на вопрос, ревнивый ли он муж. К откровенному кадру, звезда добавил свой ответ.

“Что-то мне подсказывает, что нет“, - написал Дантес.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
instagram.com/vladimirdantes

Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась новым достижением клипа “Попа как у Ким“.

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Теги: Владимир Дантес, Надя Дорофеева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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