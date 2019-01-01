Владимир Дантес показал откровенный снимок Нади Дорофеевой

Муж солистки "Время и Стекло" опубликовал пикантное фото супруги.

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес порадовал фанов новым снимком в соцсети.

Читай также: “В женском отделе одевается“: Владимир Дантес похвастался новым нарядом

На днях супруг солистки группы “Время и Стекло“ Нади Дорофеевой разместил в Instagram-Stories фото жены, на котором она позирует полностью обнаженной.

Таким образом, Дантес решил ответить подписчикам на вопрос, ревнивый ли он муж. К откровенному кадру, звезда добавил свой ответ.

“Что-то мне подсказывает, что нет“, - написал Дантес.

Надя Дорофеева instagram.com/vladimirdantes

Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась новым достижением клипа “Попа как у Ким“.