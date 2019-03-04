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Елена Кравец призналась, чем занималась до "Квартала 95"

Комментариев: 4
Звезда рассказала, где работала в Кривом Роге в девяностые годы.
Елена Кравец призналась, чем занималась до "Квартала 95"
Елена Кравец призналась, чем занималась до "Квартала 95"
instagram.com/lennykravets

Украинская актриса и административный директор “Студии Квартал-95“ Елена Кравец рассказала, что в девяностые годы торговала сэндвичами в McDonald’s.

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Откровенное признание звезда сделала во время интервью с Екатериной Осадчей для программы “Светская жизнь“.

“Мой первый опыт был в McDonald’s, единственном ресторане, который открылся тогда в Кривом Роге. По тем временам зарплата там была неплохая. Я торговала сэндвичами, так. Я работала два дня, потому что сразу пошла на позицию менеджера. Но иногда, когда начинался "раж", есть такой термин, тогда выходили все, менеджеры также. Поэтому мне это знакомо и не вижу ничего в этом плохого“, - поделилась Елена.

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Также единственная женщина “95 квартала“, заявила, что сейчас имеет зарплату чуть больше средней зарплаты в Украине. Но этих денег матери троих детей не всегда хватает.

“Скажем так, мне достаточно для счастья, но хочется больше“, - рассказала Елена Кравец.

Напомним, ранее Вера Брежнева вышла на подиум Парижской недели моды.

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Теги: Елена Кравец
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  04.03.2019, 14:37
Оценка:  0
гость
Скрывает, что попутно блядовала!
Кырмызы_бэ_вейаз    04.03.2019, 14:27
Оценка:  0
Кырмызы_бэ_вейаз
Укропская шлюха! Тут я с бабкой Виолеттой впервые соглашусь.
navigator2    04.03.2019, 14:17
Оценка:  0
navigator2
"имеет зарплату чуть больше средней зарплаты в Украине"
звичайно хто не вірить?
pусский  (аноним)  04.03.2019, 14:04
Оценка:  -1
pусский
Да пиздoй она торговала, блять!
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