"Говорить Україна" поможет девушке, которую освободили из сексуального рабства

Девушка из Словакии попытается найти своих родственников в Украине.

В новом выпуске ток-шоу “Говорить Україна“ производства IVORY films, который зрители увидят сегодня, 6 марта, в 19:45 на телеканале “Украина“, девушка из Словакии попытается найти своих родственников в Украине. После непростого прошлого, в котором было сексуальное рабство и несчастная любовь, героиня раскроет еще одну тайну.

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Когда Оксане было 15 умерла ее мать, а уж совсем скоро девушка оказалась в Словакии. В Украине у нее большая семья, но она с ней не поддерживает связь. Все эти годы девушку мучил один вопрос - почему она стала чужой для родных.

Когда девушка осталась без матери, родственники не удочерили ее, а сама она жила у одноклассницы. В 16 лет отец вывез ее в Словакию. Там Оксаной занималась давняя знакомая отца, который сам поехал работать в другой город. Сначала женщина хорошо относилась к девушке, а когда той исполнилось 17 лет, забрала все документы и заставила заниматься проституцией.

“Мне даже сейчас стыдно об этом вспоминать. Она меня била, если я отказывалась работать. Постоянно запугивала. Запрещала общаться с отцом. В этом аду я выживала 4 года“, - рассказала ведущему ток-шоу Алексею Суханову Оксана.

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Спас Оксану украинец. Он вызвал полицию. У девушки позже появились мысли, что отец ее продал женщине, хотя раньше много людей об этом говорили. Позже отец стал алкоголиком. Почти потерял память, а потом исчез.

Оксана открыла рекламную фирму. Купила свою первую машину. Впоследствии встретила свою любовь - словака Адриана. Мужчина окутал Оксану теплом и заботой. Но потом исчез. Сейчас в тюрьме на 18 лет, он занимался наркотиками.

“Это была одна из самых сложных программ подобного формата, - призналась шеф-редактор Анна Пастух. – Во-первых, из-за того, что Оксана не очень хорошо помнит имена родственников, многие воспоминания со временем стерлись из ее памяти. Наша группа даже сначала пошла по ложному следу. А, во-вторых, накал эмоций достиг того уровня, что наши эксперты, которые уже видели немало таких историй, в конце этой программы были просто шокированы неожиданным финалом“.

Оксана, главная героиня нового выпуска Пресс-служба

“Я за все 7 лет не помню, чтобы так реагировал зал и эксперты в студии! У нас у всех был шок о того, как такое возможно!“, - делится ведущий Алексей Суханов.

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Девушка хотела показать родственникам одно видео, которое записала на флешку, и которое очень важно не только для нее.

Согласятся ли родные на встречу с Оксаной, и какую тайну раскроет на видео, что им подготовила, зрители увидят на канале “Украина“.

Напомним, ранее “Говорить Україна“ устроит испытания семье, которая не может поделить ребенка.