"Мир наизнанку": Дмитрий Комаров найдет "эликсир молодости"

6 марта выйдет новый выпуск "Мира наизнанку".

6-го марта в 22:45 зрители “1+1“ увидят новый выпуск “Мира наизнанку“, в котором Дмитрий Комаров продолжит исследовать просторы Амазонии и особенности жизни местных племен.

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Дмитрий Комаров познакомится с людьми, которые живут в Манаусе, столице штата Амазонас. Их поселения построены на воде и возле лесов, из-за чего есть большие риски пострадать от нападения хищников. Но местные жители научились не только выживать в таких условиях, но и зарабатывать благодаря им деньги. Просто в собственных домах люди открывают мини-зоопарки, держат там змей, крокодилов, ленивцев и других животных. Такие зоопарки посетит и Дмитрий Комаров. Он возьмет в руки 4-метровую анаконду, одну из самых опасных в мире змей. Также ведущий узнает, есть ли шанс выжить человек, на которого напала анаконда.

Поскольку Дмитрий Комаров не обычный турист, в домашних зоопарках он будет не просто рассматривать животных, но и спасать их от жизни в тесных клетках и коробках. Анаконду, например, он не только выпустит на волю, но и поцелует на прощание.

Также ведущий “Мира наизнанку“ вместе с оператором Александром Дмитриевым найдут “эликсир молодости“ бразильцев. Это местная ягода, благодаря которой люди живут не менее 90 лет чрезвычайно молодо выглядят. Ее любит и звезда телесериала “Рабыня Изаура“ Луселия Сантус.

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Исследования Дмитрия Комарова редко проходят без последствий. Ведущий попадет в больницу через укусы насекомых, которые переносят опасные вирусы. Также он узнает, что в государственных клиниках Бразилии медицинскую помощь оказывают бесплатно, даже иностранцам без страхового полиса. Чтобы не терять время, ожидая результаты анализов, Дмитрий Комаров будет работать в лаборатории, где разводят зараженных малярией комаров. Насекомых передают ученым, которые ищут лекарство от этой болезни.

Как называется ягода, которая “дарит“ молодость, и что ждет Дмитрия Комарова - продолжение путешествия Амазонией или госпитализация - смотрите сегодня в 22:45 в проекте “Мир наизнанку“ на “1+1“.

Напомним, ранее Регина Тодоренко отправилась в Дубай с трехмесячным сыном, но без мужа.