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Ведущая канала "Украина" Наталья Холоденко родила второго ребенка

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Ведущая шоу "Без паники" стала мамой во второй раз.
Ведущая канала "Украина" Наталья Холоденко родила второго ребенка
Ведущая канала "Украина" Наталья Холоденко родила второго ребенка
Пресс-служба

Ведущая шоу “Без паники“ на телеканале “Украина“, известный психолог, кандидат философских наук и тренер личностного роста Наталья Холоденко стала матерью во второй раз.

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Ребенок родился с весом 3500 грамм и ростом 53 см. Мама и новорожденный чувствуют себя прекрасно.

“Добро пожаловать в наш мир, мой дорогой малыш!“, - прокомментировала радостное событие счастливая мама.

Наталья Холоденко
Наталья Холоденко
Пресс-служба

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Как известно, Наталья Холоденко с воспитывает сына Лариона. Наталья Холоденко имеет многолетний практический опыт психолога, ведет собственный блог и строит карьеру на телевидении. Является соведущей вечернего развлекательного шоу “Без паники“ канала “Украина“, где ее партнерами выступают шоумен Александр Скичко, юмористы Сергей Середа и Вадим Новицкий.

Напомним, ранее Регина Тодоренко отправилась в Дубай с трехмесячным сыном, но без мужа.

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Теги: Наталья Холоденко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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