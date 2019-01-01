Ведущая канала "Украина" Наталья Холоденко родила второго ребенка

Ведущая шоу "Без паники" стала мамой во второй раз.

Ведущая шоу “Без паники“ на телеканале “Украина“, известный психолог, кандидат философских наук и тренер личностного роста Наталья Холоденко стала матерью во второй раз.

Читай также: DZIDZIO показал, как выглядит без бороды

Ребенок родился с весом 3500 грамм и ростом 53 см. Мама и новорожденный чувствуют себя прекрасно.

“Добро пожаловать в наш мир, мой дорогой малыш!“, - прокомментировала радостное событие счастливая мама.

Наталья Холоденко Пресс-служба

Читай также: Оля Полякова шокировала фанов архивным снимком

Как известно, Наталья Холоденко с воспитывает сына Лариона. Наталья Холоденко имеет многолетний практический опыт психолога, ведет собственный блог и строит карьеру на телевидении. Является соведущей вечернего развлекательного шоу “Без паники“ канала “Украина“, где ее партнерами выступают шоумен Александр Скичко, юмористы Сергей Середа и Вадим Новицкий.

Напомним, ранее Регина Тодоренко отправилась в Дубай с трехмесячным сыном, но без мужа.