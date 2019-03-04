Регина Тодоренко отправилась в Дубай с трехмесячным сыном, но без мужа
Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко на днях улетела в путешествие в Дубай, что находится в ОАЭ. Вместе со звездой на отдых отправился ее трехмесячный сын Миша.
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На своей странице в Instagram Тодоренко опубликовала новый кадр с малышом. В подписи к снимку ведущая решила рассказать всем молодым мамам о тонкостях авиаперелета с маленьким ребенком.
Звезда подсказала, как сделать поездку максимально комфортной и безопасной для младенца. А также назвала вещи, которые обязательно нужно взять в дорогу.
“Прошу обратить внимание, что это мой опыт, и я все делаю по ощущениям:
1. При взлёте и посадке желательно давать грудь, воду либо соску, чтоб появлялся глотательный рефлекс; тогда ушки будут в порядке. Мой человек грудь отпустил и взял соску, видимо, так он контролировал ощущения.
2. Переодевать в салоне самолета нельзя, для этого есть специально отведённое место - пеленальный столик в уборной.
3. Маленькое наблюдение из моих путешествий: при смене давления часто даже у взрослых случается вздутие, поэтому рекомендую сразу дать капельки от газиков.
4. Если хотите, чтоб человечек спал в люльке, предупредите авиакомпанию заблаговременно о том, что нужна кроватка. Если авиакомпания не предоставляет такую услугу, то весь полет будете держать малыша на руках - для этого есть специальный детский ремень безопасности, который крепится к родителю.
5. Важно! Взять с собой плед и шапочку в самолёт, так как в салоне бывает прохладно (особенно если летите азиатскими авиалиниями - постоянно как в морозилке).
6. Прямо перед взлетом желательно закапать носик “Аквамарисом“. Если перелёт больше 3-4 часов, капать “Аквамарисом“ дважды, так в самолёте очень сухая среда. Я по себе знаю, как за время перелёта ты либо отекаешь, либо превращаешься в сухарь; если у вас второе, то настоятельно рекомендую пить больше воды, а также давать ребёнку жидкость по требованию.
7. Сохраняйте спокойствие и тогда малыш будет спать“.
#ПЕРЕЛЕТсМЛАДЕНЦЕМ (3 месяца) Прошу обратить внимание , что это мой опыт , и я все делаю по ощущениям: 1. При взлёте и посадке желательно давать грудь, воду либо соску, чтоб появлялся глотательный рефлекс; тогда ушки будут в порядке) Мой человек грудь отпустил и взял соску, видимо так он контролировал ощущения. 2. Переодевать в салоне самолета нельзя, для этого есть специально отведённое место - пеленальный столик в уборной. 3. Маленькое наблюдение из моих путешествий : при смене давления часто даже у взрослых случается вздутие, поэтому рекомендую сразу дать капельки от газиков. 4. Если хотите , чтоб человечек спал в люльке, предупредите авиакомпанию заблаговременно о том, что нужна кроватка. Если авиакомпания не предоставляет такую услугу, то весь полет будете держать малыша на руках - для этого есть специальный детский ремень безопасности, который крепится к родителю. 5. ВАЖНО!!!! Взять с собой плед и шапочку в самолёт, тк как в салоне бывает прохладно. (Особенно если летите азиатскими авиалиниями - постоянно как в морозилке). 6. Прямо перед взлетом желательно закапать носик аквамарисом. Если перелёт больше 3-4 часов, капать аквамарисом дважды, тк в самолёте очень сухая среда. Я по себе знаю, как за время перелёта ты либо отекаешь, либо превращаешься в сухарь; если у вас второе, то настоятельно рекомендую пить больше воды , а также давать ребёнку жидкость по требованию. 7. СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ, и тогда малыш будет спать. #регинатодоренко #регинапутешественница #семейныебудниТТ #ДУБАЙ @visitdubai.ru #visitdubai
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