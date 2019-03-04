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"Дивовижні люди": Победительницей второго эфира стала уникальная "женщина-компьютер"

Спецтема: ТВ и телешоу
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Героями шоу становятся украинцы с выдающимися умственными способностями.
"Дивовижні люди": Победительницей второго эфира стала уникальная "женщина-компьютер"
"Дивовижні люди": Победительницей второго эфира стала уникальная "женщина-компьютер"
Пресс-служба

2 марта в эфир канала “Украина“ вышел второй выпуск новейшего супер-шоу “Дивовижні люди“ с ведущим Александром Скичко, героями которого становятся украинцы с выдающимися умственными способностями. Победу во втором эфире получила “женщина-компьютер“ Наталья Жидкова, которая владеет уникальной визуальной памятью.

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35-летняя Наталья их Харькова развила в себе способность запоминать огромные объемы информации – лица, числа, изображения.

“У меня феноменальная память, но об этом я узнала только после 30 лет. Я пошла на пробный урок курсов по развитию памяти. И когда увидела, с чем я пришла и с чем выхожу после урока, результат меня удивил. Теперь я преподаю и сама веду курс “Феноменальная память“, – говорит Наталья Жидкова.

Наталья Жидкова
Наталья Жидкова
Пресс-служба

Команда проекта “Дивовижні люди“ подготовила для нее невероятное испытание – в течении 4 минут ей необходимо было зафиксировать в памяти имена 24 пар близнецов, которые появлялись в студии в одинаковой одежде, а также запомнить их рассадку на 6-ступенчатой платформе. По истечении этого времени близнецы закрыли свои лица и Наталье, используя визуальную память, необходимо было сказать, где сидят пары, а также назвать имена всех 48 близнецов.

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Наталья Жидкова выиграла 100 000 грн, а также присоединилась к Лиге супер-людей. В финальном выпуске проекта она сможет побороться за главный приз – 200 000 грн и звание победителя супер-шоу.

Также во втором выпуске проекта “Дивовижні люди“ за победу боролись: “мальчик-калькулятор“ Сава Мурачев, который научился молниеносно умножать в уме одно-, двух-, трех- и даже четырехзначные числа; “человек-реверс“ Дмитрий Куценко, который способен переворачивать слова, как магнитофон – он научился петь задом наперед тысячи песен; “человек-радар“ Евгений Иванов, который владеет стереоскопическим зрением; флорист с уникальной тактильной памятью Стас Швец; “девушка-каучук“ Надежда Васина, которая владеет впечатляющей мышечной памятью.

Эксперты шоу
Эксперты шоу "Дивовижні люди"
Пресс-служба

Победителя второго эфира выбирали по сумме оценок, которые он получил от звездных экспертов – Маши Ефросининой, Алексея Суханова, Оли Поляковой и Виктора Комаренко, а также оценок зрителей в зале. Они могли ставить баллы от 1 до 10, но финальный результат зависел именно от той оценки, которую поставили зрители.

Напомним, ранее Оля Полякова трогательно поздравила дочь с днем рождения.

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Теги: Дивовижні люди
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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