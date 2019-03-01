Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леопардовый жакетик: Маша Ефросинина поделилась неожиданным лайфхаком

Комментариев: 0
Ведущая и блогер Маша Ефросинина придумала, как маскировать свои "траблы".

Леопардовый жакетик: Маша Ефросинина поделилась неожиданным лайфхаком
Леопардовый жакетик: Маша Ефросинина поделилась неожиданным лайфхаком
instagram.com/mashaefrosinina
 

Читай также: Непослушный халат: 17-летняя Внучка Ротару удивила откровенным снимком

Украинская ведущая, актриса и блогер Маша Ефросинина поделилась неожиданным лайфхаком, который придумала благодаря модной обновке. В Инстаграм Ефросинина выставила фото в короткой шубе леопардового цвета, а в подписи к снимку отметила, что на нем не видно пятен от кофе, которые она регулярно оставляет на одежде.

Есть в моей жизнь одна трабл-темаха: я просто КАЖДЫЙ, мать его, КАЖДЫЙ первый глоток кофе из бумажного стакана, проливаю на себя!!! И вот сегодня я неожиданно вывела для себя супер лайф хак! Имя ему - леопардовый жакетик!!! Хочешь, чтобы пятен от кофе на тебе не было видно, носи леопард: проливай на него хоть термос кофе- ходишь по-любому пятнистая! - написала Ефросинина.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Есть в моей жизнь одна трабл-темаха: я просто КАЖДЫЙ, мать его, КАЖДЫЙ первый глоток кофе из бумажного стакана, проливаю на себя!!! И вот сегодня я неожиданно вывела для себя супер лайф хак! Имя ему - леопардовый жакетик!!! Хочешь, чтобы пятен от кофе на тебе не было видно, носи леопард: проливай на него хоть термос кофе- ходишь по-любому пятнистая! #полезныетренды

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Читай также: Соня Плакидюк призналась, что любит "прикидываться школьницей"

Подписчики Ефросининой отметили, что проблема с кофе им тоже знакома и поделились своими вариантами решения.

Я тоже постоянно проливаю😂 возьму на заметку) - написали в Сети.

Просто пийте без кришечки,я теж не вмію з кришечкою, завжди обливаюся якщо вона є))) - отметили подписчики.

У меня также проблема,у меня всегда шуба присохшая из-за этого, почему-то это происходит с маленькими стаканами. Маша, переходите на большие стаканы😮😮😮 - отметили фолловеры.

Ранее мы писали, что Тина Кароль предстала в неожиданном образе.

Поделись:
Теги: Маша Ефросинина, лайфхак, наряды звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь