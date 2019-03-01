Ведущая и блогер Маша Ефросинина придумала, как маскировать свои "траблы".

Леопардовый жакетик: Маша Ефросинина поделилась неожиданным лайфхаком instagram.com/mashaefrosinina

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Украинская ведущая, актриса и блогер Маша Ефросинина поделилась неожиданным лайфхаком, который придумала благодаря модной обновке. В Инстаграм Ефросинина выставила фото в короткой шубе леопардового цвета, а в подписи к снимку отметила, что на нем не видно пятен от кофе, которые она регулярно оставляет на одежде.

Есть в моей жизнь одна трабл-темаха: я просто КАЖДЫЙ, мать его, КАЖДЫЙ первый глоток кофе из бумажного стакана, проливаю на себя!!! И вот сегодня я неожиданно вывела для себя супер лайф хак! Имя ему - леопардовый жакетик!!! Хочешь, чтобы пятен от кофе на тебе не было видно, носи леопард: проливай на него хоть термос кофе- ходишь по-любому пятнистая! - написала Ефросинина.

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Подписчики Ефросининой отметили, что проблема с кофе им тоже знакома и поделились своими вариантами решения.

Я тоже постоянно проливаю😂 возьму на заметку) - написали в Сети.

Просто пийте без кришечки,я теж не вмію з кришечкою, завжди обливаюся якщо вона є))) - отметили подписчики.

У меня также проблема,у меня всегда шуба присохшая из-за этого, почему-то это происходит с маленькими стаканами. Маша, переходите на большие стаканы😮😮😮 - отметили фолловеры.

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