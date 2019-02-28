Вова Борисенко и Лавика расстались через месяц после свадьбы

Участники украинской "Фабрики звезд 3" подали на развод 30 октября.

Известные украинские певцы, участники “Фабрики звезд 3“ Вова Борисенко и Лавика сообщили фанам грустную новость. Пара официально развелась.

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Отметим, что о браке артистов стало известно в октябре прошлого года. Но, как оказалось, когда украинские СМИ тиражировали новость об свадьбе, Вова и Лавика уже подали заявление на развод.

Об этом 28 февраля рассказала Лавика в своем Instagram-аккаунте. Звезда опубликовала трогательные кадры с Борисенко и в подписи к фото сообщила о расставании.

“30 октября мы с Вовой подали на развод. Мы очень благодарны близким за поддержку, но особенно я выражаю благодарность друзьям из прессы и медиа, которые знали о нашем расставании, но не сыграли на этих переживаниях“.

Также звезда поблагодарила бывшего мужа за поддержку и помощь в трудную минуту.

“Мы с уважением относимся к чувствам друг друга, поэтому подобное заявление хотели открыть, когда раны затянутся. Нам было хорошо. Меня Вовка наконец научил готовить, с ним мы прожили большую часть концертов, музыкальных фестивалей и палаточных городков в самых диких местах за всю мою жизнь! С ним никогда ничего не страшно, уж точно не скучно и он невероятно заботлив ко мне! Именно его руки создали сайт моего долгожданного проекта «По Следам Шаманов», его поддержка, помощь и действия были в каждой сфере моей жизни. Чтобы я себе не фантазировала и за что б не бралась - уже к вечеру это становилось серьезным обсуждением, а после включался Вова Помогун для реализации... и покупал мне паяльник“.

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Вова Борисенко также обратился к экс-возлюбленной. Он поблагодарил Лавику за любовь и пожелал ей удачи.

“Правду говорят: “Все хорошее когда-нибудь кончается“. Удачи тебе. Спасибо за то, что от твоей любви я чувствовал себя счастливым. Спасибо за нашу теплую любовь“, - написал в Instagram Борисенко.

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