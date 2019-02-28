Вова Борисенко и Лавика расстались через месяц после свадьбы
Известные украинские певцы, участники “Фабрики звезд 3“ Вова Борисенко и Лавика сообщили фанам грустную новость. Пара официально развелась.
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Отметим, что о браке артистов стало известно в октябре прошлого года. Но, как оказалось, когда украинские СМИ тиражировали новость об свадьбе, Вова и Лавика уже подали заявление на развод.
Об этом 28 февраля рассказала Лавика в своем Instagram-аккаунте. Звезда опубликовала трогательные кадры с Борисенко и в подписи к фото сообщила о расставании.
“30 октября мы с Вовой подали на развод. Мы очень благодарны близким за поддержку, но особенно я выражаю благодарность друзьям из прессы и медиа, которые знали о нашем расставании, но не сыграли на этих переживаниях“.
Также звезда поблагодарила бывшего мужа за поддержку и помощь в трудную минуту.
“Мы с уважением относимся к чувствам друг друга, поэтому подобное заявление хотели открыть, когда раны затянутся. Нам было хорошо. Меня Вовка наконец научил готовить, с ним мы прожили большую часть концертов, музыкальных фестивалей и палаточных городков в самых диких местах за всю мою жизнь! С ним никогда ничего не страшно, уж точно не скучно и он невероятно заботлив ко мне! Именно его руки создали сайт моего долгожданного проекта «По Следам Шаманов», его поддержка, помощь и действия были в каждой сфере моей жизни. Чтобы я себе не фантазировала и за что б не бралась - уже к вечеру это становилось серьезным обсуждением, а после включался Вова Помогун для реализации... и покупал мне паяльник“.
30 октября мы с Вовой подали на развод. Мы очень благодарны близким за поддержку, но особенно я выражаю благодарность друзьям из прессы и медиа, которые знали о нашем расставании, но не сыграли на этих переживаниях. Мы с уважением относимся к чувствам друг друга, поэтому подобное заявление хотели открыть, когда раны затянутся. Нам было хорошо. Меня Вовка наконец научил готовить, с ним мы прожили большую часть концертов, музыкальных фестивалей и палаточных городков в самых диких местах за всю мою жизнь! С ним никогда ничего не страшно, уж точно не скучно и он невероятно заботлив ко мне! Именно его руки создали сайт моего долгожданного проекта «По Следам Шаманов», его поддержка, помощь и действия были в каждой сфере моей жизни. Чтобы я себе не фантазировала и за что б не бралась - уже к вечеру это становилось серьезным обсуждением, а после включался Вова Помогун для реализации.. и покупал мне паяльник. А сколько детских праздников, сценариев и благотворительных марафонов написано сутками напролет и проведено вместе! Не сосчитать... Одни из лучших воспоминаний - когда мы перешивали игрушки ночью, чтоб каждому ребенку досталось нечто особенное, а через час Вова вставал на работу и вечером все каруселью повторялось вновь. Без жалоб и абсолютно в радость. Мы делали вместе практически все.. Вова, в меня так в жизни никто не верил и все мои заслуги сегодня - твоя поддержка, дружеская опора, постоянные руки помощи и вера в меня. Мы подарили друг другу океан счастья, а от него, помимо детей, могут рождаться идеи, проекты, уверенность в своих силах и умениях, песни, новые места работы, планы, концерты, уличные коты, одамашненные белки-летяги, ночные прогулки любимым городом, добро в мир. У нас множество с тобой радостных и перспективных «детей»! Продолжаем шагать дальше, дружественно обнявшись по этому миру, если хватит на то мудрости. Иногда нужно вовремя отпускать, чтоб не потерять веру в любовь и не думать об отношениях плохо. Ценю нас за нашу смелость. Дорогие фотографы, все ваши фотокарточки очень ценны и дороги, но не приписывайте нам уже несуществующего статуса, пожалуйста. Благодарю за понимание, внимание и вашу поддержку! #любовьесть
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Вова Борисенко также обратился к экс-возлюбленной. Он поблагодарил Лавику за любовь и пожелал ей удачи.
“Правду говорят: “Все хорошее когда-нибудь кончается“. Удачи тебе. Спасибо за то, что от твоей любви я чувствовал себя счастливым. Спасибо за нашу теплую любовь“, - написал в Instagram Борисенко.
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