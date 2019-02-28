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Ольга Горбачева призналась, когда начинает скучать по мужу

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Певица рассказала, что ей всегда есть чем заняться самой с собой.
Ольга Горбачева призналась, когда начинает скучать по мужу
Ольга Горбачева призналась, когда начинает скучать по мужу
instagram.com/gorbachovaolga

Известная украинская певица Ольга Горбачева порадовала подписчиков новым снимком с отдыха.

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На свежем кадре исполнительница запечатлена в шляпе, солнцезащитных очках и с букетом роз.

В подписи к фото звезда рассказала, когда начинает скучать по мужу. Также звезда заявила, что, по ее мнению, “скучания“ - это признак сильной эмоциональной зависимости.

“Я начинаю скучать по своему мужу где-то после 3-ей неделе разлуки. Не потому что не люблю, а потому что мне всегда есть чем заняться самой с собой. И как по мне, “скучания“ - признак сильной эмоциональной зависимости и того, что мы сами в чем-то не наполняем свой мир и ищем опору в другом человеке. Людей, проживающих период страсти и только начавших встречаться, мой пост не касается, они зависимы пока еще химически“, – подписала кадр Ольга Горбачева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я начинаю скучать по своему мужу где-то после 3-ей неделе разлуки. Не потому что не люблю, а потому что мне всегда есть чем заняться самой с собой. И как по мне, «скучания» - признак сильной эмоциональной зависимости и того, что мы сами в чем-то не наполняем свой мир и ищем опору в другом человеке. Людей, проживающих период страсти и только начавших встречаться, мой пост не касается, они зависимы пока еще химически.😍 #7ЖизнейЖенщины #душа

Допис, поширений OЛЬГА Горбачёва (@gorbachovaolga)

Напомним, ранее Ольга Горбачева объяснила, почему в отпуск ездит без мужа.

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Теги: Ольга Горбачева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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