Ольга Горбачева призналась, когда начинает скучать по мужу

Певица рассказала, что ей всегда есть чем заняться самой с собой.

Известная украинская певица Ольга Горбачева порадовала подписчиков новым снимком с отдыха.

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На свежем кадре исполнительница запечатлена в шляпе, солнцезащитных очках и с букетом роз.

В подписи к фото звезда рассказала, когда начинает скучать по мужу. Также звезда заявила, что, по ее мнению, “скучания“ - это признак сильной эмоциональной зависимости.

“Я начинаю скучать по своему мужу где-то после 3-ей неделе разлуки. Не потому что не люблю, а потому что мне всегда есть чем заняться самой с собой. И как по мне, “скучания“ - признак сильной эмоциональной зависимости и того, что мы сами в чем-то не наполняем свой мир и ищем опору в другом человеке. Людей, проживающих период страсти и только начавших встречаться, мой пост не касается, они зависимы пока еще химически“, – подписала кадр Ольга Горбачева.

Напомним, ранее Ольга Горбачева объяснила, почему в отпуск ездит без мужа.