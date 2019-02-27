Оля Цибульская рассказала, как сложно быть идеальной

Популярная украинская певица и ведущая Оля Цибульская продолжает радовать фанов интересными историями и яркими снимками.

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Артистка опубликовала новый кадр, на котором позирует в халате с полотенцем на голове. В подписи к фото певица рассказала, как стать идеальной мамой. Но при этом Цибульская предупредила, что быть идеальной и быть счастливой – это не одно и тоже.

Звезда заявила, что всеобщее одобрение и миллионы лайков в Instagram вряд ли сделают женщину счастливой.

“Народила дитину і вийшла на роботу - погана мати. Сидиш вдома з дитям – квочка. Скільки я разів таке чула. А тобі набридло і хочеш всім догодити? Ну.....записуй! 1) Стань багатодітною матір'ю, тому що один або двоє дітей в очах соціуму - то занааадто легко. П'ятеро хоча б має бути. 2)Відкрий свою справу і будь успішною, але нехай робота не забирає у тебе багато часу - дітям же потрібна мати!!!! 3) Займися собою: запишись у фітнес-клуб і стань фітоняшкою. 4)Заведи собі інстаграм і публікуй ідеальні фото: ось ти печеш торт разом з дітьми, ось ти тренуєшся, посадивши на спину малюків, ось ти показуєш прекрасні букети, які роблять в твоєму квітковому магазині, ось ти подаєш чоловікові на вечерю домашні вареники. І ось тоді ти нарешті отримаєш загальне одобрення і мільйони лайків. А антидепресанти тобі на здачу дадуть. Ну що, досі хочеш бути ідеальною чи все таки щасливою?“ – обратилась к поклонницам Оля Цибульская.