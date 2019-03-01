На известную украинскую певицу напали возле ее подъезда
На украинскую певицу, участницу “Евровидения-2013“ Злату Огневич напали возле ее подъезда. Об этом сообщила сама артистка в Instagram-Stories.
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Исполнительница рассказала, что возле ее дома какой-то неизвестный мужчина стал к ней приставать. К счастью, водитель певицы смог защитить Злату. Позже полиция забрала злоумышленника.
“Сьогодні сталося те, на що я так давно чекала. І не чекала. На мене сьогодні напали біля мого ж будинку. Не знаю тепер, що з цим робити. А тому я впевнена, що людина, яка це зробила, зараз дивиться. І я дуже прошу залишити мене в спокої. Не переслідувати мене більше, тому що все це виллється в дуже нехорошу для тебе історію. На щастя, поруч зі мною був мій водій, ми викликали поліцію. І цю неадекватну людину забрали. Але що буде далі, я не знаю тому, що їй відома моя адреса і я ніяк не можу захистити себе “, - поделилась с подписчиками Злата Огневич.
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Также звезда опубликовала видео, на котором видно, как певица просит мужчину отстать он нее. На что злоумышленник отвечает: “Я не отстану от тебя никогда в жизни. Никто тебе не поможет“.
Напомним, ранее Злата Огневич удивила фанов смелым образом.
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