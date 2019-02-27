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Алина Гросу призналась, почему в последнее время часто плачет

Комментариев: 5
Певица растрогала Сеть снимком с заплаканным лицом.
Алина Гросу призналась, почему в последнее время часто плачет
Алина Гросу призналась, почему в последнее время часто плачет
instagram.com/alina_grosu

Популярная певица и актриса Алина Гросу порадовала фанов новым снимком в соцсети. Как известно, в последнее время звезда все чаще снимается в фильмах и сериалах. На днях  артистка показала, как на нее влияют съемки.

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На своей странице в Instagram Алина опубликовала кадр, на котором можно увидеть заплаканное лицо и испорченный макияж.

“Я себе не изменяю. Любить нельзя забыть. Красота - страшная сила. Часто ли вы плачете?  P.s. Я за последние полгода раскачала собственную эмоциональность на 100%. Секунд за 10 могу разреветься. Спасибо, кино“, - подписала снимок Алина Гросу.

Поклонники певицы оставили много коментариев под новым снимком звезды. “Настоящие лицо“, “Не плач, мы с тобой“, “И все равно красотка, даже с таким макияжем“, - пишут подписчики Алины.

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала о своей тайной любви.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  28.02.2019, 16:20
Оценка:  0
гость
Алина, впаривай свою херню кацапскому быдлу! Нам в Украине такое говно не надо
гость  (аноним)  28.02.2019, 16:17
Оценка:  +1
гость
Меньше писять будет!!!
Шпалоукладчица  (аноним)  28.02.2019, 16:12
Оценка:  +1
Шпалоукладчица
Я когда тащу рельсу по путям,тоже нах.плачу.А потом просраться три дня не могу.
SWATFANAT    28.02.2019, 16:01
Оценка:  +2
SWATFANAT
Я конечно очень люблю и уважаю Алиночку Гроссоу, но хочу сделать одно открытие, она накуй никому не интересна, а тем более как она какает, как она писяет, как она плачет и так дале по списку)) сколько можно пиарить эту неачёмнюю муклу?
prontozaurus    28.02.2019, 16:12
Оценка:  +1
prontozaurus
Треба ж хоч якось спробувати звернути до себе увагу.
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