Певица растрогала Сеть снимком с заплаканным лицом.

Алина Гросу призналась, почему в последнее время часто плачет instagram.com/alina_grosu

Популярная певица и актриса Алина Гросу порадовала фанов новым снимком в соцсети. Как известно, в последнее время звезда все чаще снимается в фильмах и сериалах. На днях артистка показала, как на нее влияют съемки.

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На своей странице в Instagram Алина опубликовала кадр, на котором можно увидеть заплаканное лицо и испорченный макияж.

“Я себе не изменяю. Любить нельзя забыть. Красота - страшная сила. Часто ли вы плачете? P.s. Я за последние полгода раскачала собственную эмоциональность на 100%. Секунд за 10 могу разреветься. Спасибо, кино“, - подписала снимок Алина Гросу.

Поклонники певицы оставили много коментариев под новым снимком звезды. “Настоящие лицо“, “Не плач, мы с тобой“, “И все равно красотка, даже с таким макияжем“, - пишут подписчики Алины.

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала о своей тайной любви.