День рождения Джастина Бибера: лучшие хиты именинника

Сегодня один из самых популярных певцов мира отмечает день рождения.

Сегодня, 1 марта свой юбилей отмечает певец Джастин Бибер. Канадской поп-звезде исполнилось 25 лет.

Читай также: Melovin похвастался кардинальной сменой имиджа

Один из самых высокооплачиваемых артистов современности начал музыкальную карьеру в 12-летнем возрасте, заняв втрое место на Stratford Idol. После этого мама Бибера опубликовала видео выступления сына в YouTube. Запись привлекла внимание влиятельного менеджера Скутера Брауна, который убедил Джастина и его маму переехать в США.

В 2009 году в чартах появилась первая песня Джастина – “One Time“. А его дебютный мини-альбом стал золотым в Австралии и Новой Зеландии, а также платиновым в Канаде и США.

Читай также: Экс-солистка “ВИА Гры“ показала, с кем развлекается в Таиланде

Сейчас на счету Бибера уже четыре альбома. Певец - неоднократный обладатель премии “Teen Choice Awards“. Также исполнитель получил награду “Грэмми“ за лучшую танцевальную запись (2016).

Отметим, что Бибер оказался первым, чье видео “Mistletoe“ набрало два миллиарда просмотров на YouTube.

В честь дня рождения канадского певца вспоминаем его самые популярные хиты.

Baby

Boyfriend

Beauty And A Beat

As Long As You Love Me

2U

Mistletoe

What Do You Mean?

Love Yourself

Let Me Love You

Never Say Never

Next to You

Напомним, ранее Джастин Бибер и Хейли Болдуин появились на обложке известного глянца.