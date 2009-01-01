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День рождения Джастина Бибера: лучшие хиты именинника

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Сегодня один из самых популярных певцов мира отмечает день рождения.
День рождения Джастина Бибера: лучшие хиты именинника
День рождения Джастина Бибера: лучшие хиты именинника
Getty images

Сегодня, 1 марта свой юбилей отмечает певец Джастин Бибер. Канадской поп-звезде исполнилось 25 лет.

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Один из самых высокооплачиваемых артистов современности начал музыкальную карьеру в 12-летнем возрасте, заняв втрое место на Stratford Idol. После этого мама Бибера опубликовала видео выступления сына в YouTube. Запись привлекла внимание влиятельного менеджера Скутера Брауна, который убедил Джастина и его маму переехать в США.

В 2009 году  в чартах появилась первая песня Джастина – “One Time“. А его дебютный мини-альбом стал золотым в Австралии и Новой Зеландии, а также платиновым в Канаде и США.

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Сейчас на счету Бибера уже четыре альбома. Певец - неоднократный обладатель премии “Teen Choice Awards“. Также исполнитель получил награду “Грэмми“ за лучшую танцевальную запись (2016).

Отметим, что Бибер оказался первым, чье видео “Mistletoe“ набрало два миллиарда просмотров на YouTube.

В честь дня рождения канадского певца вспоминаем его самые популярные хиты.

  • Baby

  • Boyfriend

  • Beauty And A Beat

  •  As Long As You Love Me

  • 2U

  • Mistletoe

  • What Do You Mean?

  • Love Yourself

  • Let Me Love You

  • Never Say Never

  • Next to You

Напомним, ранее Джастин Бибер и Хейли Болдуин появились на обложке известного глянца.

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Теги: Джастин Бибер, День рождения
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Источник: Ivona.bigmir.net

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