День рождения Джастина Бибера: лучшие хиты именинника
Сегодня, 1 марта свой юбилей отмечает певец Джастин Бибер. Канадской поп-звезде исполнилось 25 лет.
Читай также: Melovin похвастался кардинальной сменой имиджа
Один из самых высокооплачиваемых артистов современности начал музыкальную карьеру в 12-летнем возрасте, заняв втрое место на Stratford Idol. После этого мама Бибера опубликовала видео выступления сына в YouTube. Запись привлекла внимание влиятельного менеджера Скутера Брауна, который убедил Джастина и его маму переехать в США.
В 2009 году в чартах появилась первая песня Джастина – “One Time“. А его дебютный мини-альбом стал золотым в Австралии и Новой Зеландии, а также платиновым в Канаде и США.
Читай также: Экс-солистка “ВИА Гры“ показала, с кем развлекается в Таиланде
Сейчас на счету Бибера уже четыре альбома. Певец - неоднократный обладатель премии “Teen Choice Awards“. Также исполнитель получил награду “Грэмми“ за лучшую танцевальную запись (2016).
Отметим, что Бибер оказался первым, чье видео “Mistletoe“ набрало два миллиарда просмотров на YouTube.
В честь дня рождения канадского певца вспоминаем его самые популярные хиты.
- Baby
- Boyfriend
- Beauty And A Beat
- As Long As You Love Me
- 2U
- Mistletoe
- What Do You Mean?
- Love Yourself
- Let Me Love You
- Never Say Never
- Next to You
Напомним, ранее Джастин Бибер и Хейли Болдуин появились на обложке известного глянца.
Полная версия правил