Экс-солистка "ВИА Гры" показала, с кем развлекается в Таиланде
Экс-участница группы “ВИА Гра“ продолжает радовать поклонником яркими снимками с отдыха в Таиланде. Недавно звезда сообщила подписчикам, что отправилась в отпуск одна.
Читай также: Экс-солистка “ВИА Гры“ призналась, почему предпочитает отдыхать в одиночку
Но даже в одиночестве знаменитость нашла в Таиланде много интересных развлечений. Так, на днях Санта опубликовала в Instagram несколько эффектных снимков, на которых позирует в воде со слоном.
В подписи к фотографиям Димопулос поделилась интересными фактами об этих животных, которые считаются в Таиланде символ божества. Также звезда призналась, что не каталась верхом на слоне, а только позировала с ним в воде.
Слоны для тайцев – символ божества. Величественные животные с древнейших времен были неотъемлемой частью жизни Королевства. Интересные факты, которые нам рассказала гид: Самка слона вынашивает детеныша 22 месяца, вес новорожденного составляет 120 килограммов. Аристотель писал: «Слон – животное, которое превосходит всех других в остроумии и интеллекте». У слонов действительно очень хорошая память и развитый интеллект. Слоны оказались способными и к изучению человеческого языка. Слоны обычно общаются при помощи инфразвука, который человеческое ухо слышать не может, поэтому долгое время слоновий язык оставался неразгаданным. Слоны – животные не только умные и социальные, они ещё и умеют проявлять чувства радости, печали и даже чувство юмора. Они очень привязываются к своему хозяину и если он его покидает, слон может впасть в глубокую депрессию. Слоны – единственные животные, имеющие ритуал захоронения своих собратьев. В мощных ногах слона расположены рецепторы, благодаря которым он улавливает малейшие сотрясения земли. И, кстати, ступают они абсолютно бесшумно П.С: я не каталась на нем, только фото в воде)
Напомним, ранее экс-солистка “ВИА Гры“ пошутила над Олей Поляковой.
Полная версия правил