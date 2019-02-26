Экс-солистка "ВИА Гры" показала, с кем развлекается в Таиланде

Санта Димопулос похвасталась райским отдыхом в азиатской стране.

Экс-участница группы “ВИА Гра“ продолжает радовать поклонником яркими снимками с отдыха в Таиланде. Недавно звезда сообщила подписчикам, что отправилась в отпуск одна.

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Но даже в одиночестве знаменитость нашла в Таиланде много интересных развлечений. Так, на днях Санта опубликовала в Instagram несколько эффектных снимков, на которых позирует в воде со слоном.

В подписи к фотографиям Димопулос поделилась интересными фактами об этих животных, которые считаются в Таиланде символ божества. Также звезда призналась, что не каталась верхом на слоне, а только позировала с ним в воде.

Напомним, ранее экс-солистка “ВИА Гры“ пошутила над Олей Поляковой.