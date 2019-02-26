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Экс-солистка "ВИА Гры" показала, с кем развлекается в Таиланде

Комментариев: 3
Санта Димопулос похвасталась райским отдыхом в азиатской стране.
Экс-солистка "ВИА Гры" показала, с кем развлекается в Таиланде
Экс-солистка "ВИА Гры" показала, с кем развлекается в Таиланде
instagram.com/santadimopulos

Экс-участница группы “ВИА Гра“ продолжает радовать поклонником яркими снимками с отдыха в Таиланде. Недавно звезда сообщила подписчикам, что отправилась в отпуск одна.

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Но даже в одиночестве знаменитость нашла в Таиланде много интересных развлечений. Так, на днях Санта опубликовала в Instagram несколько эффектных снимков, на которых позирует в воде со слоном.

В подписи к фотографиям Димопулос поделилась интересными фактами об этих животных, которые считаются в Таиланде символ божества. Также звезда призналась, что не каталась верхом на слоне, а только позировала с ним в воде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слоны для тайцев – символ божества. Величественные животные с древнейших времен были неотъемлемой частью жизни Королевства. Интересные факты, которые нам рассказала гид: Самка слона вынашивает детеныша 22 месяца, вес новорожденного составляет 120 килограммов. Аристотель писал: «Слон – животное, которое превосходит всех других в остроумии и интеллекте». У слонов действительно очень хорошая память и развитый интеллект. Слоны оказались способными и к изучению человеческого языка. Слоны обычно общаются при помощи инфразвука, который человеческое ухо слышать не может, поэтому долгое время слоновий язык оставался неразгаданным. Слоны – животные не только умные и социальные, они ещё и умеют проявлять чувства радости, печали и даже чувство юмора. Они очень привязываются к своему хозяину и если он его покидает, слон может впасть в глубокую депрессию. Слоны – единственные животные, имеющие ритуал захоронения своих собратьев. В мощных ногах слона расположены рецепторы, благодаря которым он улавливает малейшие сотрясения земли. И, кстати, ступают они абсолютно бесшумно П.С: я не каталась на нем, только фото в воде)

Допис, поширений 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Напомним, ранее экс-солистка “ВИА Гры“ пошутила над Олей Поляковой.

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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Авца  (аноним)  28.02.2019, 12:09
Оценка:  0
Авца
да пусть хоть сношается с этим слоном - кому интересна эта 6лядь вообще?
Sancho-s    28.02.2019, 12:04
Оценка:  0
Sancho-s
На здоровье
гость  (аноним)  28.02.2019, 12:01
Оценка:  0
гость
И нах уй это мне надо.Всякий мусор,бля,публикуете.
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