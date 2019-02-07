Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джастин Бибер и Хейли Болдуин появились на обложке известного глянца

Комментариев: 0
Это первая фотосессия пары в качестве супругов.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин появились на обложке известного глянца
Джастин Бибер и Хейли Болдуин появились на обложке известного глянца
Getty images

Известный певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин снялись для обложки мартовского номера журнала Vogue. Это их первая фотосессия для глянца в качестве супругов.

Читай также: Время не властно: ТОП-10 мировых знаменитостей, которые очень молодо выглядят

Пара позировала перед объективами камер в свадебных образах. На Хейли было белое платье и красивые украшения. А Джастин надел только в черные брюки, и демонстрировал свой голый торс.

Отметим, Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально поженились 14 сентября 2018 года. Теперь пара готовится к грандиозному торжеству в честь свадьбы.

Напомним, ранее появился текст судебного решения по разводу Ани Лорак.

Поделись:
Теги: Джастин Бибер, Хейли Болдуин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь