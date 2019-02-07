Джастин Бибер и Хейли Болдуин появились на обложке известного глянца

Это первая фотосессия пары в качестве супругов.

Известный певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин снялись для обложки мартовского номера журнала Vogue. Это их первая фотосессия для глянца в качестве супругов.

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Пара позировала перед объективами камер в свадебных образах. На Хейли было белое платье и красивые украшения. А Джастин надел только в черные брюки, и демонстрировал свой голый торс.

Отметим, Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально поженились 14 сентября 2018 года. Теперь пара готовится к грандиозному торжеству в честь свадьбы.

Напомним, ранее появился текст судебного решения по разводу Ани Лорак.