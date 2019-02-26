Известный клипмейкер обратился к победительнице Нацотбора.

"Это больше чем Евровидение": Алан Бадоев поддержал Maruv instagram.com/alanbadoev

В понедельник, 25 февраля, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) официально объявила, что победительница Нацотбора Maruv не представит Украину на конкурсе “Евровидении-2019.

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Многие поклонники звезды выразили слова поддержки Maruv. Не остались в стороне и звезды украинского шоубизнеса.

Так, известный украинский клипмейкер Алан Бадоев написал в своем Instagram о том, что впервые почувствовал себя настоящим фаном Maruv.

Сегодня я по-настоящему стал поклонником @maruvofficial. Сегодня ты стала сильнее во всех отношениях, попытайся не озлобиться, возьми все из этой ситуации и помни многие Украинцы выбрали тебя - это больше чем первое место, это больше чем Евровидение, - написал Алан Бадоев.

Напомним, ранее Жанна Бадоева похвасталась сходством с легендарной актрисой.