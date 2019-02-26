Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Это больше, чем Евровидение": Алан Бадоев поддержал Maruv

Спецтема: Евровидение-2019
Комментариев: 2
Известный клипмейкер обратился к победительнице Нацотбора.
"Это больше чем Евровидение": Алан Бадоев поддержал Maruv
"Это больше чем Евровидение": Алан Бадоев поддержал Maruv
instagram.com/alanbadoev

В понедельник, 25 февраля, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) официально объявила, что победительница Нацотбора Maruv не представит Украину на  конкурсе “Евровидении-2019.

Читай также: Maruv не поедет на “Евровидение-2019“: стала известна причина

Многие поклонники звезды выразили слова поддержки Maruv. Не остались в стороне и звезды украинского шоубизнеса.

Так, известный украинский клипмейкер Алан Бадоев написал в своем Instagram о том, что впервые почувствовал себя настоящим фаном Maruv.

Сегодня я по-настоящему стал поклонником @maruvofficial. Сегодня ты стала сильнее во всех отношениях, попытайся не озлобиться, возьми все из этой ситуации и помни многие Украинцы выбрали тебя - это больше чем первое место, это больше чем Евровидение, - написал Алан Бадоев.

Напомним, ранее Жанна Бадоева похвасталась сходством с легендарной актрисой.

Поделись:
Теги: Алан Бадоев, MARUV, Евровидение 2019
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Drabich_    26.02.2019, 10:42
Оценка:  -3
Drabich_
Вата заметушилась,уже и Патапка вирши начал гневно обличающие писать на эту тему)) Наступили на мошонку питорасине продажной))
гость  (аноним)  26.02.2019, 10:39
Оценка:  0
гость
что он может сказать? для ваты клипы делает ,петюня
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь