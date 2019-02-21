Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Walk Me Home": Пинк порадовала поклонников новым треком

Комментариев: 1
Звезда представила новую песню с предстоящего восьмого альбома.
"Walk Me Home": Пинк порадовала поклонников новым треком
"Walk Me Home": Пинк порадовала поклонников новым треком
Getty images

Известная американская певица Пинк презентовала новый трек под названием “Walk Me Home“.

Читай также: Крутая, как The Beatles: Ариана Гранде повторила рекорд легендарной группы

Композиция войдет в восьмой альбом артистки “Hurts 2B Human“, выпуск которого запланирован на апрель  2019 года.

Отметим, что в роботе над песней “Walk Me Home“ Пинк помогли Скотт Харрис и Нейт Рюсс.

Напомним, ранее Пинк получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Поделись:
Теги: Пинк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.02.2019, 14:04
Оценка:  0
гость
Насильно засажу в сраку этой крепкой суке!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь