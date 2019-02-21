"Walk Me Home": Пинк порадовала поклонников новым треком

Звезда представила новую песню с предстоящего восьмого альбома.

Известная американская певица Пинк презентовала новый трек под названием “Walk Me Home“.

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Композиция войдет в восьмой альбом артистки “Hurts 2B Human“, выпуск которого запланирован на апрель 2019 года.

Отметим, что в роботе над песней “Walk Me Home“ Пинк помогли Скотт Харрис и Нейт Рюсс.

Напомним, ранее Пинк получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде.