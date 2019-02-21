"Walk Me Home": Пинк порадовала поклонников новым треком
Звезда представила новую песню с предстоящего восьмого альбома.
Известная американская певица Пинк презентовала новый трек под названием “Walk Me Home“.
Читай также: Крутая, как The Beatles: Ариана Гранде повторила рекорд легендарной группы
Композиция войдет в восьмой альбом артистки “Hurts 2B Human“, выпуск которого запланирован на апрель 2019 года.
Отметим, что в роботе над песней “Walk Me Home“ Пинк помогли Скотт Харрис и Нейт Рюсс.
Напомним, ранее Пинк получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде.
Полная версия правил