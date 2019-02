Крутая, как The Beatles: Ариана Гранде повторила рекорд легендарной группы

Сразу три песни певицы возглавили американский хи-парад.

Популярная американская певица Ариана Гранде стала первой исполнительницей, которой удалось повторить 55-летний рекорд британской группы The Beatles.

Так, сразу три хита певицы “7 Rings“, “Break Up With Your Girlfriend, I am Bored“ и “Thank U, Next“ заняли три первые строчки хит-парада Billboard Hot 100. Отметим, что все три композиции вошли в новый альбом Гранде под названием “Thank U, Next“.

Группа The Beatles установила свой рекорд в 1964 году. Тогда верхние позиции чарта занимали композиции “Can't Buy Me Love“, “Twist and Shout“ и “Do You Want to Know a Secret“.

Ариана Гранде – 7 Rings

Ариана Гранде – Break Up With Your Girlfriend I'm Bored

Ариана Гранде – Thank U, Next

Напомним, ранее на Ариану Гранде подали в суд из-за клипа “God Is A Woman“.