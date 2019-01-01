Пинк получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде

Торжественная церемония открытия певица посетила вместе с мужем и детьми.

Известная американская певица Пинк получила звезду на Аллее славы в Калифорнии. Торжественная церемония открытия состоялась во вторник, 5 февраля.

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Поддержать исполнительницу пришли ее муж Кэри Харт, сын Джеймсон, дочь Уиллоу, а также телеведущая Эллен ДеДженерес. Именная звезда Пинк расположена рядом со звездами Джеки Чана и Дуэйна Джонсона.

В своей благодарственной речи Пинк отметила, что у нее никогда бы ничего не вышло без поддержки семьи.

“Мой муж такой милый. Он – моя муза. И если бы он не бесил меня все время, мне нечего было бы сказать. Без него я бы здесь не стояла. Никогда не меняйся, дорогой. Мои дети – мои звезды, и без вас я бы не сияла по-настоящему“, – поблагодарила родных певица.

Также артистка спомнила, чему ее учил отец:

“Это сюрреалистично. Оглядываясь назад и вспоминая начало своей карьеры, я осознаю, что подписала свой первый контракт 23 года назад. Прошло два десятилетия, таких потрясающих и значимых для меня. Сегодня я праздную то, чему меня учил мой отец – быть самой собой. Ты никогда не будешь лучше всех: самым красивым, высоким, смешным или талантливым, но если ты упрям, не сдаешься и усердно работаешь – никто не сможет быть таким, как ты. Сегодняшний день доказывает это. И для меня это большая честь“.

Напомним, ранее TAYANNA раскрыла имена всех участников сольного концерта.