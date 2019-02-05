TAYANNA раскрыла имена всех участников сольного концерта
9 марта на сцене столичного клуба Bel’etage певица TAYANNA представит новую концертную программу “Фантастична жiнка“. В сет-лист концерта войдут ранее неизданные треки из третьего студийного лонгплея певицы, а также песни из альбомов: “TAYANNA. Портреты“, “Тримай мене“, синглы и кавер-версии легендарных украинских хитов.
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Специальными гостями большого сольного концерта певицы станут: Alekseev, Kadnay, Laud, группа Luiku, Марта Адамчук, Вера Кекелия, Руслан Квинта и Миша Марвин.
“Нарештi прийшов час i я можу повідомити вам імена усix артистів, які вийдуть зі мною на сцену Bel'etage 9 березня: Alekseev, Kadnay, Laud, гурт Luiku, Марта Адамчук, Vera Kekelia, Руслан Квiнта i Мiша Марвiн. Нам буде чим вас здивувати!“, - прокомментировала на своих страничках в социальных сетях Tayanna.
Нарештi прийшов час i я можу повідомити вам імена усix артистів, які вийдуть зі мною на сцену Bel'etage 9 березня: @alekseev_officiel, @k.a.d.n.a.y, @laud_vk, гурт @luiku_official, @marta_adamchuk, @kekeliavera, @ruslankvinta i @misha_marvin. Нам буде чим вас здивувати! А ще, зовсiм скоро... “Очi“ Чекаєте? #tayanna #9березня #київ
Артистка также заявила, что вскоре выйдет ее новая песня “Очi”, которая должна была прозвучать в Нацотборе на Евровидение.
Напомним, ранее победительница “Голосу країни“ выпустила новый трек.
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