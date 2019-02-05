TAYANNA раскрыла имена всех участников сольного концерта

9 марта на сцене столичного клуба Bel’etage певица TAYANNA представит новую концертную программу “Фантастична жiнка“. В сет-лист концерта войдут ранее неизданные треки из третьего студийного лонгплея певицы, а также песни из альбомов: “TAYANNA. Портреты“, “Тримай мене“, синглы и кавер-версии легендарных украинских хитов.

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Специальными гостями большого сольного концерта певицы станут: Alekseev, Kadnay, Laud, группа Luiku, Марта Адамчук, Вера Кекелия, Руслан Квинта и Миша Марвин.

“Нарештi прийшов час i я можу повідомити вам імена усix артистів, які вийдуть зі мною на сцену Bel'etage 9 березня: Alekseev, Kadnay, Laud, гурт Luiku, Марта Адамчук, Vera Kekelia, Руслан Квiнта i Мiша Марвiн. Нам буде чим вас здивувати!“, - прокомментировала на своих страничках в социальных сетях Tayanna.