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TAYANNA раскрыла имена всех участников сольного концерта

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Певица готовит для поклонников большой сольный концерт 9 марта.
TAYANNA раскрыла имена всех участников сольного концерта
TAYANNA раскрыла имена всех участников сольного концерта
Пресс-служба

9 марта на сцене столичного клуба Bel’etage певица TAYANNA представит новую  концертную программу “Фантастична жiнка“. В сет-лист концерта войдут ранее неизданные треки из третьего студийного лонгплея певицы, а также песни из альбомов: “TAYANNA. Портреты“, “Тримай мене“, синглы и кавер-версии легендарных украинских хитов. 

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Специальными гостями большого сольного концерта певицы станут: Alekseev, Kadnay, Laud, группа Luiku, Марта Адамчук, Вера Кекелия, Руслан Квинта и Миша Марвин. 

“Нарештi прийшов час i я можу повідомити вам імена усix артистів, які вийдуть зі мною на сцену Bel'etage 9 березня: Alekseev, Kadnay, Laud, гурт Luiku, Марта Адамчук, Vera Kekelia, Руслан Квiнта i Мiша Марвiн. Нам буде чим вас здивувати!“, - прокомментировала на своих страничках в социальных сетях Tayanna. 

Артистка также заявила, что вскоре выйдет ее новая песня “Очi”, которая должна была прозвучать в Нацотборе на Евровидение.

 Напомним, ранее победительница “Голосу країни“ выпустила новый трек.

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Теги: TAYANNA, Концерт
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Источник: Ivona.bigmir.net

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