Ведущий Александр Педан выставил фото со съемок передачи "Светская жизнь" у себя дома.

Редкий кадр: Александр Педан показал свою красавицу-жену instagram.com/pedanos

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Украинский ведущий, шоумен и видеоблогер Александр Педан выставил в Сети снимок с женой. Кадр вместе с супругой Инной и ведущей Катей Осадчей появился в Инстаграм Педана.

Пригласили в гости, - подписал снимок Александр.

Снимок сделан во время съемок передачи “Светская жизнь“ канала 1+1, приуроченного к “хрустальной свадьбе“ супругов Педан. Передачу снимали у них дома.

Подписчики Александра похвалили снимок и отметили, что Александр и Инна - очень красивая семья.

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До этого жена ведущего редко появлялась в эфире и на страницах медиа. Инна объяснила это тем, что, когда Александр участвовал в Comedy Club - то должен был поддерживать имидж холостяка.

Сначала было так, что в Comedy требовалось, будто он не женат. Не знаю, на самом ли деле так было, то ли молодость. Эта легенда была лично для меня: он не женат, жены нет. А потом так привыкли, будто он женат и стал для всех, но все равно осталось как есть, - рассказала Инна.

Супруги в браке 15 лет. Когда Александр женился, ему был 21 год. У пары двое детей - дочь Валерия и сын Марк.

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