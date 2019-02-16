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Регина Тодоренко отправится в путешествие впервые после рождения сына

Комментариев: 1
Телеведущая рассказала, в какой город собирается поехать.
Регина Тодоренко отправиться в путешествие впервые после рождения сына
Регина Тодоренко отправиться в путешествие впервые после рождения сына
instagram.com/reginatodorenko

Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает радовать поклонников новыми снимками и интересными постами в соцсети.

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На странице в Instagram звезда рассказала, что никогда не была в Дубае, но очень хочет посетить этот город. Также девушка обратилась к фанам с просьбой, посоветовать ей стоящие внимания достопримечательности.

“#ОТДЫХ Вот сейчас не смейтесь громко. ##РегинаПутешественница не посещала Дубай (только транзитом), но очень хочет туда полететь) Ребятушки , подскажите , пожалуйста, интересные достопримечательности, клевые отели, развлечения в этом жарком городе)! Запросы: - хороший пляж  - вкусная еда“, - написала Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко сравнила себя с бабушкой.

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  18.02.2019, 13:01
Оценка:  0
pусский
Вообще-то, в Дубай ездят русские и украинские Наташки поработать дырочками, но если Регину не удовлетворяет Топалов... Пусть просто оденет штаны с мишенью на заднице и постоит у стены в аэропорту, в самый клёвый отель её отвезут арабы!
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