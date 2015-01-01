"Реальная мистика": дата выхода нового сезона

На телеканале "Украина" покажут новый сезон "Реальной мистики".

26 февраля в 11:20 на телеканале “Украина“ стартует восьмой сезон скриптед-реалити “Реальная мистика“, герои которого пытаются найти рациональное объяснение мистическим и загадочным вещам.

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В восьмом сезоне проекта, производства компании “ТЕЛЕ ПРО“, зрители увидят новые истории с непредсказуемым финалом: узнают, как бороться с демоном азарта, раскроют для себя секреты потусторонней кулинарии, узнают из – за какого проклятия можно превратиться в дерево, о порче, из - за которой икало все село днем ​​и ночью. Любовные перипетии не дадут покоя никому из героев. Будет иметь место продолжение дела “красной туфельки“ причастного к убийству майора Кухаренко и покушения на Андрея Дебрина.

“Зрителей ждут новые, интригующие истории с замысловатым сюжетом и непредсказуемой развязкой! Новый сезон стартует в преддверии весны, а весна - пора любви, и это прекрасное чувство захлестнет всех героев “Реальной мистики“. Все персонажи будут вести себя непредсказуемо, как весенняя погода - гнев меняться на милость, бурные ссоры перерастать в страстные примирения“, - рассказала актриса Наталья-Бережная Музычко, которая играет роль лаборанта Марины Сокол.

За восемь сезонов уже снято 532 серии. Съемочный процесс был очень интенсивным: 16 серий в месяц, по четыре в неделю. О самобытности проекта свидетельствует его большая популярность среди разных по возрасту зрителей, рассказала руководитель проекта Анна Попова.

“Уникальность “Реальной мистики“ в том, что она интересна разным возрастным аудиториям. Молодые люди и дети любят “Реальную мистику“ за сцены ужаса и детектив. Женщины - за то, что каждая история будто рассказано о них, наши персонажи не вымышлены - они живут рядом с нами в повседневной жизни. Проблемы, которые мы поднимаем не только мистические, а затрагивают вопросы морали, вопросы добра и зла в отношениях между людьми. Их характеры, страсти, желания - близкие рядовым зрителям. У нас много юмора - это важная составляющая успеха. Программа уникальна - это смесь мистики, детектива, мелодрамы и комедии. Ранее такое сочетание жанров в одном произведении было невозможно. Но мы доказали обратное. И очень благодарны автору формата - Дарье Дейниченко и руководителям (продюсерам) телеканала “Украина“, что они не побоялись и позволили нам экспериментировать“, - говорит руководитель проекта Анна Попова.

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Первый сезон “Реальной мистики“ стартовал на телеканале “Украина“ в декабре 2015 года, показав высокие рейтинги. В копилке проекта серебряная кнопка YouTube (более 200 тыс. подписчиков), 20000 фолловеров фанатских страниц в Instagram и премия Телетриумф-2018 в номинации “Режиссер-постановщик утренней/дневной программы“.

Зрители увидят в деле любимых актеров: Андрея Дебрина и Людмилу Ардельян, Наталью Бережную-Музычко, Евгения Бельтюкова, Елену Репину, Тимура Ибраимова, Алексея Нечай-Кучинского и других.

Главный режиссер проекта - Андрей Хархалис, главный оператор - Александр Гребенников. Сценаристы: Елена Сухобрус, Александр Куколенко, Светлана Клюка, Светлана Козырева, Ольга Мурашко и Александр Штефан. Исполнительный продюсер - Анастасия Красикова. Креативный продюсер: Анастасия Голтвенко. Руководитель проекта - Анна Попова.

Первый выпуск восьмого сезона “Реальной мистики“ покажут во вторник, 26 февраля, на телеканале “Украина“.

Напомним, ранее канал “Украина“ приступил к съемкам фильма “Я заплачу завтра“.